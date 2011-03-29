Başbakan bir ilki gerçekleştirecek

T24 - Evrensel Aşura Matemi Anması’na katılarak bir ilki gerçekleştiren Erdoğan, bugün de İslam dünyasında tarihe geçecek ziyarette bulunacak. Necef’te bulunan Hz. Ali’nin türbesine gidecek olan Erdoğan, türbeyi ziyaret eden ilk Sünni devlet adamı olacak.



Geçen yıl Evrensel Aşura Matem Töreni’ne katılarak Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şii ve Sünni yakınlaşmasında bir ilki gerçekleştirecek. Başbakan Erdoğan, iki günlük Irak ziyareti çerçevesinde bugün Şii dünyasının en önemli merkezi olan Necef giderek Hz. Ali’nin türbesini ziyaret edecek. Erdoğan Necef’te türbenin anahtarını ve yönetimini elinde bulunduran Şii lider Ayetullah Seyid Ali Sistani ile Ayetullah Said el Hekim’le görüşecek. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakan’ın ziyareti İslam dünyası için de bir ilk olacak. Çünkü ilk defa Şii mezhebi dışında başka mezhebe mensup bir Müslüman devlet lideri Hz. Ali’nin türbesini ziyaret edecek. Son yıllarda çatışmaların arttığı Şii ve Sünni dünyasının yakınlaşmasında çok büyük bir adım olarak görülen ziyareti değerlendiren Türkiye Caferileri Dini Lideri Selahattin Özgündüz’ün Danışmanı Kasım Alcan, Başbakan’ın ziyaretini ve önemini anlattı:





Bölgede önemli adım



Necef’te Hz Ali’nin türbesinin yanında Hz. Adem ve Hz. Nuh’un da mezarı var. Başbakan’ın ziyaret Şiiler için çok önemli. İlk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Hz. Ali’nin türbesini ziyaret edecek. Daha önce Şii liderler dışında Hz. Ali’nin türbesini Sünni, Vehhabi ya da başka bir mezhebe mensup hiçbir Müslüman Başbakan ya da devlet lideri ziyaret etmemişti. Bu ziyaret bu açıdan da İslam dünyası için bir ilk olacak. Daha önce sadece İKÖ Başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu Necef’e gelmişti.



Başbakan Necef’te Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Seyid Ali Sistani ve Ayetullah Said El Hekim’le görüşecek. Sünni olmasına rağmen bir Başbakan’ın Aşura’ya katılması Şiileri çok sevindiren ve rahatlatan bir davranıştı. Bu ziyaret bölgedeki gelişmeler ve Şiilerin hakim olduğu Bahreyn’de yaşanan dramın üstüne yaşanan çok önemli bir gelişme. Böyle bir ortamda bütün İslam dünyasının barışı için atılmış en önemli adım. Bu ziyaret Şii ve Sünni çatışması çıkarmak isteyen çevrelere bir set olacak. Şii ve Sünni dünyasının yakınlaşması için atılmış son yıllardaki en kritik davranış. Başbakan’ın ziyareti bölgedeki halkların uyanması, hak ve özgürlük taleplerine verilmiş bir destek olarak yorumlanmalı. Siyonizme ve emperyalizme bölgenin hazinelerini peşkeş çeken diktatörlerin gidişi mücadelesine de katkı sağlayacaktır.





Heyecanla bekleniyor



Başbakan’ın bu gidişi Şii ve Sünni mezhep çatışmasının ortadan kalkması gerektiği ve İslam dünyasının birliğine katkı sunacak unsurları öne çıkaracaktır. Necef’teki dostlarımız Başbakan Erdoğan’ın gelişinin müthiş bir heyecanla beklendiğini anlatıyor. Şu anda Necef’te Başbakanı karşılamak için çok hummalı bir çalışma var. Başbakan Necef’e geldiği andan itibaren büyük sevgi gösterileriyle karşılanacak.





Türk bayrağı ile karşılandı



Başbakan 2 günlük Irak ziyaretinde, Irak Başbakanı Nuri El Maliki tarafından törenle karşılandı. Iraklılar, Erdoğan’a yol boyunca yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Bazıları ise ellerinde Türk bayrakları ile Başbakan Erdoğan’ın posterlerini taşıdılar. Başbakan Erdoğan’a kızı Sümeyye Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Irak’a özel uçak “ANA” ile gitti. Başbakan önceki gün İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gitmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan “Ana” uçağına binmişti. Ancak uçak havada arızalanınca Ankara Esenboğa Havaalanı’na inmiş, Erdoğan ve beraberindekiler DAP uçağı ile Kahramanmaraş’a gitmişti.





Barzani’yle görüşecek...



Başbakan, bugün Necef’e geçerek şii lider Ayetullah Seyid Ali Sistani ile görüşeceğini ve Hz. Ali’nin türbesini ziyaret edecek, daha sonra Erbil’de Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelecek.









