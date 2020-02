Başbakan Binali Yıldırım’dan Paradise Papers açıklaması: Denizcilik küresel bir iş, gizlimiz saklımız yok

Başbakan Binali Yıldırım, Paradise Papers dosyasında oğullarının off-shore hesaplarının bulunduğunun açıklanmasıyla bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ve gizledikleri herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Ankara Esenboğa Havaalanı'nda ABD'ye ziyareti öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Yıldırım, siyasete girmeden önce denizcilikle uğraştığını ifade ederek, "Hayatım boyunca denizcilikle uğraştım, gemi işletmeciliği yaptım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlartınma bıraktım" dedi.

Yıldırım, Paradise Papers ile ilgili bir soru üzerine, "Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız. Devletin bankalarından kaynak kullanmayuacaksınız" diye konuştu.

Başbakan, denizcilik sektörünün küresel bir iş olduğunu ifade ederek, "Bunun gizli saklı bir tarafı da yok" dedi.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin bilgiler ortaya çıkarmıştı.

Kamuoyuna sızan belgelerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bazı off-shore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar var.

Başbakan Yıldırım'ın oğullarının Malta'daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da, sızan belgelerde yer alıyor.

Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın Malta'da Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı şirketleri olduğu anlaşılıyor.

Hawke Bay Marine, Nisan 2004'te, Black Eagle ise Ocak 2007'de, deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş.

Ekim 2017'den bu yana iki şirketin aktif olduğu da belgelerdeki ayrıntılar arasında.

Şirketlerin kurulduğu tarihlerde Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ulaştırma bakanıydı.

Belgelere göre, Erkam Yıldırım en büyük hissedar ve her iki şirketin de direktörü.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Erkam ve Bülent Yıldırım'ın Türkiye'deki yayın ortağı Cumhuriyet gazetesi ile birlikte yaptıkları yanıt talebine karşılık vermediğini söyledi.

Başbakan Yıldırım bu bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade ederek, "Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de veya başka bir ülkede bir kişi hakkında bilgi almak isterseniz ticaret sicilinin sitesine girersiniz her türlü bilgiyi alırsınız. Olmadı Panama'da olmadı Malta'da gidersiniz herkes hakkında tüm bilgiyi alabilirsiniz. Bunun gizli bir tarafı yok. Bunlar açık seçik faaliyet gösteren şirketlerdir" dedi.

Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere de tepki göstererek, "Vergi, vermiyor diye itham ediyorlar, benim çocuklarımın şirketleri İstanbul'da en fazla vergi veren şirketler arasında yer alıyor. Bana 'yerli değil, milli değil' diyenlerin apar topar memleketten kaçanlar olduğunun da bilinmesi lazım" diye konuştu.