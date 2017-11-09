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Başbakan Binali Yıldırım’dan BAU International University Washington D.C.'ye ziyaret

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'deki temasları kapsamında BAU International University Washington D

09 Kasım 2017 14:46

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD\'deki temasları kapsamında BAU International University Washington D.C.\'yiziyaretetti.

Başbakan Yıldırım, BAU Global Başkanı Enver Yücel ile BAU International University Washington C. Kurucu Rektörü Sinem Vatanartıran\'dan üniversite faaliyetleri  hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezdi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım\'a üniversiteyi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop ile Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti

Başkent Washington D.C.’de, dünya siyasetine yön verilen Beyaz Saray’a 200 metre mesafede kurulan BAU International University Washington D.C. tüm dünyadan öğrencilere eğitim vererek, Amerikan yasalarına göre diploma veren ilk Türk üniversitesi olma özelliği taşıyor.

(FOTOĞRAF)

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