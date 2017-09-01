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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Başakan Binali Yıldırım bayram namazını kılmak için Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii'ne geldi

01 Eylül 2017 09:36

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
Başakan Binali Yıldırım bayram namazını kılmak için Fatih\'te bulunan Süleymaniye Camii\'ne geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Süleymaniye Camii\'nde vatandaşlar girişte tek tek aranarak içeri alındı. Başbakan Binali Yıldırım saat 05.30 sıralarında konvoy eşliğinde Süleymaniye Camii\'ne giriş yaptı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Vatandaşların aranması
-Başbakanın gelişi
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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