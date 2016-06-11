Başbakan Yıldırım: Türkiye krize giriyor diyenlere inat en çok büyüyen 5 ülkeden birisiyiz

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye kötüye gidiyor, krize gidiyor diyenlere inat sonuç ortada. Dünyanın en fazla büyüme sağlayan 5 ülke arasında Türkiye arasında yerini aldı" dedi. Yıldırım, "Dünya krizden krize sürüklenirken Türkiye 28 Avrupa ülkesinin 25'inden daha fazla büyüdü" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Marmaray açıldığından beri 142 milyon insan Avrupa'dan Asya'ya geçti. İşte hizmet budur. İstanbul'a ne yapsak azdır, bizim bu şehre borcumuz var. Yeditepeli İstanbul'a 7 tane yıldız yapıyoruz. İstanbul Türkiye'nin özelidir, mozaiğidir. İstanbul'a hizmet etmek adeta ibadet etmektir" dedi. Yıldırım, "İstanbul'un şu sokaklarına bakın, her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş bu İstanbul, hepimizin hayal ettiği İstanbul" diye konuştu.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının temel atma töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu mübarek şehre, İstanbul'a kazandıracağımız bu eserin bugün temelini atmaktan bugün bahtiyarlık duyuyorum.

2018'in en geç sonunda artık Bakırköy İDO iskelesinden Kirazlı'ya kadar tam 9 kilometre metro yerin altından 40-50 dakikada buraya geliyordunuz, şimdi artık 10 dakikada geleceksiniz. İstanbul Türkiye'nin özelidir, mozaiğidir. İstanbul'a hizmet etmek adeta ibadet etmektir. Değerli kardeşlerim, İstanbul medeniyet şehri, İstanbul kültür şehri, İstanbul ilim irfan şehri, ticaret şehridir. AKP harekete nerede başladı? İstanbul'da başladı. Nasıl başladı? Recep Tayyip Erdoğan ile başladı.

İstanbul 1994'ten önce ne halde olduğunu gençler bilmez, ama bizim yaşımızdakiler, 30 yaşındakiler çok iyi bilirler. İstanbul çukur çamur diye özetleniyordu. Milletin adamı, içinizden çıkan birisi 'Bu İstanbul'un hak ettiği bir şey değil' dedi. İstanbul'u bu sefaletten kurtaracağım dedi, siz de onu belediye başkanı seçtiniz. 1994 İstanbul için bir dönüm noktasıdır. Dünya şehri İstanbul'un dağ gibi sorunlarının daimi hizmetlere yerini bırakmasıdır. Kutlu yürüyüş, bugün Türkiye'de aynı kararlılıkla kurucumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam ediyor. Sizlere onun selamını getirdim.

"Yeditepeli İstanbul'a yedi yıldız yapıyoruz"

Osmanlı Marmaray'ı planladı, dedemiz sultan Abdülmecid, Abdülhamit projelerini çizdi. 100 yıl sonra Marmaray'ı hayalden gerçeğe dönüştüren kim? Onun torunları, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları! Bugün Marmaray açıldığından beri 142 milyon İstanbulluya hizmet etti. 142 milyon İstanbullu Asya'dan Avrupa'ya dakikalarla geçti. İşte hizmet bu, AK Parti farkı da bu. Bizim eserlerimize, onların hayalleri dahi yetişemez.

İstanbul'a ne yaparsak ne projeler kazandırırsak azdır. Çünkü İstanbul'a bizim borcumuz var. Gençliğimiz, en güzel yaşlarımız, en güzel hatıralarımızı İstanbul'la beraber yaşadık. Onun için İstanbul'a daha çok eserler kazandıracağız. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane yıldız gibi eser yapıyoruz. Marmaray yapıldı, açıldı. Hemen Marmaray'ın yanında Avrasya tüneli, Fatih'in gemileri karadan yürüttüğünü biliyorsunuz. Dedemiz gemileri karadan yürütür de, onun torunları trenleri denizin altından geçirmez mi? Geçirdik mi? Yetmez! Yanında şimdi arabalar için tünel yapıyoruz. 20 Aralık'ta da onun açılışını hep birlikte, Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız.

Yetmedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos'ta da büyük bir coşkuyla beraber açacağız. İstanbul'u komşu kapısı yapacak, İstanbul İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, dünyanın dördüncü büyük köprüsü. Onun açılışını da 30 Haziran'da yapacağız, hepinizi bekliyorum. Orada köprüyü açacağız, iftarı da beraber yapacağız. İstanbul-Ankara hızlı treni, yaptık mı? Hizmete aldık mı? Hayırlı olsun. dünyanın en büyük havalimanı nereye yakışır? İstanbul'a yakışır. 26 Şubat 2018'de de dünyanın en büyük havalimanını İstanbullulara kazandırıyoruz. Yedi ve sonuncusu, bilin bakalım. Kanal İstanbul! İstanbul 2. boğazına kavuşuyor. Bir yetmez, ikinci boğaz geliyor! Bunların bir kısmını yaptık, bir kısmı bitti, bir kısmı bitecek. Hiç başlamayan bir tane var.

Şimdi Ahmet Arslan var, arslan gibi bir bakan. O bayrağı devraldı, Kanal İstanbul'u yapar, trafik sorununu da en aşağı seviyelere düşürür. İstanbul'un trafik derdi var, belediye başkanımız az önce söyledi. Metrolar yapılıyor, 1994'te yarım yamalak 45 kilometre metro vardı. Bugün, 146 kilometre metro hattı çalışıyor. Nereden çalışıyor? Söğütlü çeşme'den biniyorsunuz, Sirkeci'ye geliyorsunuz, İstiyorsanız diğer raylı sisteme biniyorsunuz... Olmadı buradan şimdi İDO iskelesinden bineceksiniz yukarıya, yukarıdan yine Doğu-Batı istikametinden giden diğer raylı sistemlerle örümcek ağı gibi önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 400 kilometre yol gideceksiniz. Dünya şehri İstanbul'u 999 kilometre metro ağıyla kaplayacağız. Bir de benden olsun bin olsun."

Mühim olan trafik problemini azaltmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılınca ikinci köprüdeki kamyonların hepsi oraya geçecek. Avrasya yapılacak, yıl sonunda açılıyor biraz da oradan rahatlayacağız. Yarım kalan banliyo hatları tamamlanınca yine rahatlama olacak. 5 yıl içerisinde bu hatta tasarruf 350 milyon trilyon, yapım bedelinin üçte biri kadar. Buraya 1 milyar 200 milyon bir harcama yapacağız. Büyük bir proje. Eskiden bu paraları, bu paraları hayal etmek bile mümkün değildi. 70 cent'e muhtaç Türkiye'den, 9 kilometrelik metro için 1 milyar 200 milyon yatırım yapan Türkiye'ye geldi. Bu sizin başarınız, AK Parti tek başına iş başına geldi Türkiye'nin önü açıldı.

" Türkiye krize giriyor diyenlere inat

en çok büyüyen 5 ülkeden birisiyiz"

Dün Van'daydık. Van'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hasret giderdik. Teröre inat kardeşliğimizi en iyi orada ortaya koyduk. "Gençler bu terörün tuzağına aldanmayın. Gelin ananızın, babanızın kucağına, devletinizin sıcak karşılamasına, çünkü bu yol çıkmaz bir yoldur. Bu yolculuk umutsuz bir yolculuktur. Enerjimizi hiç uğruna, umutsuz bir yolculuk uğruna tüketmeyelim. Enerjimizi birleştirelim, kardeşliğimizi pekiştirelim. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru el ele kol kola çalışarak ilerleyelim. Çünkü paylaşacak çok şeyimiz var, bu topraklar hepimize yeter. Onun için ayrışmayı, çatışmayı ortadan kaldıralım. Barışı, kardeşliği, dayanışmayı en ileri noktaya taşıyalım. Bu mübarek ayda, ramazanda, bu terör örgütlerinin görüyorsunuz hiçbir kutsalı yok. Bunlar insanları gözünü kırpmadan öldürüyorlar. Şehitler ölmez, şehitler bi<zim kalbimizin merkezinde. Onlar bu milletin geleceği için, bu vatanın bütünlüğü için canlarını seve seve verdiler. Onlar bu ay yıldızlı bayrağın daha yücelere çıkması için, dalgalanması için şehit oldular. Onlar bizim kalbimizin en güzel köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bütün bu işleri niye yapıyopruz? İnsanımız için yapıyoruz, ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için yapıyoruz. Çünkü elde var bizde niye yok diye yerinmemek için yapıyoruz. Onlar yaparsa biz daha iyi yaparız. Bakın dünya krizden krize sürükleniyor. Büyüme raporları açıklandı. 28 Avrupa ülkesinden, 25'inden daha fazla. 4.8 daha fazla büyümemiz çıktı. Türkiye kötüye gidiyor, krize gidiyor diyenlere inat sonuç ortada. Dünyanın en fazla büyüme sağlayan 5 ülke arasında Türkiye arasında yerini aldı.

İstanbul bugün dünyanın en güzel şehri. Hiç tartışmasız daha da güzel olacak. Belediye başkanımız güzel hizmetler yapıyor. Ekibiyle metro çalışmaları, metrobüs çalışmaları, tüneller, İstanbul'un şu sokaklarına bakın, her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş bu İstanbul, hepimizin hayal ettiği İstanbul.

En önemlisi, İstanbul'da trafik sıkışıklığını rahatlatmak için İBB ile beraber önemli bir eylem planını yakında açıklayacağız. İstanbullulara da buradan duyuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bu projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kurumları başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere ulaştırma Bakanlığımız, personelleri ve yüklenici firmalara İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, bu metro hattı Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy'de yaşayan İstanbullular için adeta can simidi olacak. Bir saat zaman kaybediyordunuz, şimdi 10 dakikada bineceksiniz Kirazlı'dan burada ineceksiniz. Bu ne demektir? İstanbul'un hayatı kolaylaşıyor, İstanbullunun yaşam kalitesi artıyor. Hiç merak etmeyin, yarınlar bugünlerden daha güzel olacak. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf koymayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bu ramazan ayının kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Hepinize bir kez daha bu sıcak havada, bu önemli hizmetin temel atmasına geldiğiniz için teker teker teşekkürlerimi sunuyorum.