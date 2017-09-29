Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de (2)

TERMİNAL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile geldiği Çanakkale\'de, Çanakkale Havalimanı terminal binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım, \"Çanakkale, 15 yıllık Hükümetimiz döneminde ulaşımda, diğer birçok alanda olduğu gibi, çok büyük hizmetlerle buluştu. Çanakkale\'de deniz taşımacılığı hemen hemen bitmişti. Bugün adalar dahil olmak üzere Çanakkale\'de çok gelişmiş deniz taşımacılığı verilir hale geldi. Çanakkale\'nin komşu illerle bağlantısı yoktu. Tüm yollarını bölünmüş yola dönüştürüp, Çanakkale\'yi hem Ege hem Marmara\'ya hem de Orta Anadolu\'ya ulaşılır hale getirdik. Çanakkale\'de 15 yıl önce hava ulaşımı da yoktu. Havaalanı yoktu, açtık. Pistini büyüttük. Şimdi de bu güzel terminali Çanakkale\'ye armağan ediyoruz. Çanakkale\'den Ankara\'ya günlük seferler var. 1 Kasım\'dan itibaren inşallah İstanbul Atatürk Havalimanı\'na günlük seferler yapılacak. Bunun da müjdesini vereyim. Oradan da yurt dışına bütün bağlantılar gerçekleşmiş olacak\" dedi.

\'DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINI TÜRKİYE BOŞUNA YAPMIYOR\'

\"Çanakkale\'ye 2003 yılında ilk defa geldiğimde bir şey farkettim, her yerde \'Çanakkale geçilmez\' yazısı vardı\" diyen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

\"Atalarımız, ecdadımız, düşmana karşı \'Çanakkale geçilmez\' dedi ve geçirtmedi. Ama daha sonra Çanakkale, ulaşımda da geçilmez hale geldi. Denizde yok, karada yok, havada yok. Ecdad, \'Düşman için geçilmez\' dedi. Çanakkale Türkiye için geçilir. Türk milleti için geçilir. Havadan da, karadan da denizden de geçilir. Çanakkale, bunu en fazlasıyla hakeden ilimizdir. Çünkü Türkiye\'nin, Gazi Mustafa Kemal Atkatürk\'ün, Türkiye\'nin bağımsızlık yürüyüşündeki en önemli direnişin, destanların yazıldığı şehrin adıdır. 15 yıldır Türkiye havacılıkta sadece Türkiye\'de değil dünyada destan yazdı. Bugün Türkiye havacılıkta dünyada 11\'inci sırada. 28 Avurapa ülkesi arasında, 5\'inci sıraya yükseldi. Türk Hava Yolları, Avrupa\'nın 2\'nci büyük şirketi haline geldi. İç, dış hat 34 milyon yolcudan, bugün 174 milyon yolcuya çıktı. Bu sene sonunda 190 milyonu geçecek. 350\'den fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyada daha fazla uçuş yapan bir havayolu yok. 159 ülkeye doğrudan uçuşlarımız var. 60\'tan 159\'a geldi. 55 uçağımız vardı. Şimdi sayısını bilmiyorum, 500 uçağa çıktı. Havalimanlarında çalışanların sayısı 4 kat arttı. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye boşuna yapmıyor. Bu 15 yıllık bir başarının sonucudur. Türkiye\'ye yakışan da budur. Bu güzel terminalimiz Çanakkalemiz\'e hayırlı, uğurlu olsun. Şüphesiz, Çanakkale, buradan yapılacak seyahetlerle, ekonomik olarak turizm bakımından çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. 2018 uluslararası Truva yılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın buna yönelik çok büyük etkinlik ve program yapıyor. Çanakkale\'ye hem yurt içi hemde dışından çok sayıda misafir gelecek. Çanakkalemiz\'i çok daha iyi tanıtma imkanına sahip olacağız.\"

Başbakan Yıldrırım, konuşmasının ardından terminal binasının açılış kurdelesini beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kesip, hizmete açtı. Açıştan sonra yanına gelen partililer ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra akademik yıl açılışına katılmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'ne geçti.

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)



FOTOĞRAFLI