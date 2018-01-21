Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin 6\'ncı Çanakkale Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere kente geldi.

Uçakla Çanakkale Havalimanı\'na iniş yapan Başbakan Binali Yıldırım\'ı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı da Çanakkale\'ye geldi.