Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Barzani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün saat 13:30'da Münih'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya temasları sırasında dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’yle sürpriz bir görüşme yaptı.

Münih’teki Sofitel Oteli’nde önce gizli tutulan buluşma dışarı sızınca, görüşmenin olacağı açıklandı. Görüşmeden sonra yazılı bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamaya göre Yıldırım ve Barzani bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı. Görüşmede terörle mücadele konusunda kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribattan duyulan rahatsızlık üzerinde durulduğu kaydedildi. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede koordinasyonun önemine dikkat çekti. Temasların sıklaşması konusunda da mutabakata varıldı.

Alman basınına yanıt

Başbakan Yıldırım, kaldığı Sofitel otelinde ayrıca Alman basınıyla kahvaltıda buluştu ve soruları yanıtladı. Toplantıya katılan Alman basın mensupları, Başbakan Yıldırım’a OHAL altında Anayasa referandumu, Almanya’da seçim kampanyası yapması ve Suriye üzerine sorular sordu. “Neden Almanya’da referandum kampanyası yapıyorsunuz” sorularına Başbakan Yıldırım, buradaki Türk vatandaşlarıyla buluşmanın gayet doğal olduğunu, Alman yetkililerin de kendi vatandaşlarıyla Türkiye’de buluşabileceğini vurgulayarak yanıt verdi.

Alman Süddeutsche gazetesi temsilcisi, Başbakan Yıldırım’a “OHAL altında Anayasa referandumu meşru olur mu” sorusunu yöneltti. Başbakan Yıldırım, Fransa’da da OHAL bulunduğunu, orada da seçim yapılacağını, bunu sorgulamayıp sadece Türkiye’yi sorgulamanın çifte standart olduğunu belirtti. Türkiye’de gözaltına alınan Die Welt gazetesi temsilcisi Deniz Yücel konusunda gelen soruya ise Başbakan Yıldırım, bunun bağımsız yargının konusu olduğu cevabını verdi. Yıldırım, Almanya’yı Suriye’de daha etkin olmaya da çağırdı. Başbakan’la kahvaltıya Spiegel, Focus dergileri temsilcileri, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, Alman haber ajansı Dpa, Funke Medien, Tagesspiegel ve Handelsblatt temsilcileri katıldı. Başbakan, öğleden sonra ise Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.