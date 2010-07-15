'Başbakan bilgi verdi, görüşümüzü sordu'

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın kendilerine terörle mücadele konusunda alınan ve alınacak önlemler konusunda bilgi verdiğini ve görüşlerini dinlediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede sağlıklı ve tutarlı bir politika izlendiği sürece destek olacaklarını belirtti. Terör sorununun ekonomik ve sosyal nedenlerden kaynaklandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda Başbakan'dan alınmasını istedikleri önlemleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ı makam odasının dışına kadar çıkarak uğurladı. İki lider gazetecilere vedalaşırken yeniden görüntü verdi.



Erdoğan yarın saat 11:00'deki İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefetle görüşme trafiğine ilişkin açıklama yapacağını belirtirken Kılıçdaroğlu, görüşmenin hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Görüşme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, "Görüşmeler olumlu mu?" sorusu üzerine de "Hepsini yarın konuşacağız. Bu tür şeylere girersem yanlış olur" dedi.



"Bundan sonra muhalefetle yine bir araya gelir misiniz?" sorusuna da Erdoğan, "Arzu ederim... Tabii sürekli benim davetim değil, isterim ki onlar da belli konularda şu konuyu görüşmek üzere bir araya gelsek' diye de sadece ana muhalefet değil, muhalefetten de sürekli bir araya gelerek ülkenin geleceğine yönelik bir ortak aklı oluşturmakta her zaman için fayda var" karşılığını verdi.



"İki muhalefet partisiyle görüşmeyeceğinizi söylemiştiniz. Fikrinizde bir değişiklik var mı?" sorusuna da Erdoğan, "Şu anda yok" yanıtını verdi.





Kılıçdaroğlu ne istedi?





CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, görüşmede dile getirdikleri önerileri şöyle sıraladı:



"Sayın Başbakan'a demokrasinin güçlenmesi ve halkın idaresinin parlamentoya yansıması için seçim barajının indirilmesini ifade ettik, bu konuda kanun teklifi verdiğimizi söyledik. Doğal yargıç ilkesine aykırı olan ve kamu vicdanını rahatsız eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve bu çerçevede daha sağlıklı yargılama sürecinin Türkiye'de oluşmasına Sayın Başbakan ve arkadaşlarının katkı vermesini istedik.



Bölgede ciddi bir işsizlik var, özel sektör bölgeye gitmiyor. Yol, baraj, hastane yapılması işsizlik açısından sürekli bir çözüm değil. O nedenle devletin doğrudan gidip fabrika kurması, istihdam yaratması gerektiğini ifade ettik. Böylece bölgeye sürekli kalıcı istihdam yaratma olanağının da bu politikayla girebileceğini söyledik.



Bölge, coğrafi konumu itibariyle hayvancılığa, tarımın gelişmesine çok müsait. Et-Balık Kurumunun yeniden güçlendirilmesini, hayvancılığın büyük ölçüde desteklenmesini ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da üreten mantığın sisteme egemen olmasını dile getirdik.



Mayınlı arazilerin, mayından arındırıldıktan sonra topraksız köylülere verilmesini; böylece toprağı olmayan ama zaman zaman Doğu, Güneydoğu'da, zaman zaman Karadeniz'de, zaman zaman Batı Anadolu'da gidip, çalışarak geçimlerini sağlayan kesimin kendi bölgelerinde topraklarına sahip olarak üretim yapacaklarını ve dolayısıyla istihdam da yaratılabileceğini söyledik."



"Sayın Başbakan'a özel güvenlik güçlerinin ordu içinde mi dışında mı olacağını sorduk" diyen CHP lideri, "Bu konuda henüz bir karar almadıklarını, yarın medyaya bir açıklama yapacaklarını belirtti" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadelede sağlıklı bir politika izlenirse, biz de tabii ki destek veririz" dedi.





Gazeteciler sordu, Kılıçdaroğlu yanıtladı





Daha çok ekonomik anlamda öneriler yaptınız. Kürt sorununu sadece işsizlik ve karın doyurma olarak mı görüyorsunuz? Kültürel anlamda herhangi bir öneriniz olmadı mı?



Biz emrinde devletin bürokrasisi, istihbarat örgütleri olan iktidar değiliz. Olayın siyasal ve güvenlik boyutu ile ilgili önerilerde bulunabilmemiz için bizim bu tür bilgilere sahip olmamız lazım. Çünkü, eğer bir öneride bulunuyorsak onun altyapısının sağlıklı olması lazım. Biz buna inanıyoruz. Sayın Başbakan bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Bunların bir kısmı medyaya da yansımış durumda. Büyük kısmı yabancısı olduğumuz konular değil, bildiğimiz konular. Bazı ek ayrıntılar verdi.



Sizin özel orduya bakışınız nasıl? Sizce nasıl olmalı?



Hükümetin bu konudaki politikasını görmeden olayı tartışmak istemiyoruz.

'Baykal'ın durumu gündeme gelmedi'



Sayın Baykal'ın durumu gündeme geldi mi?



Gündeme gelmedi.



Sayın Başbakan terör konusunda verdiği bilgiler arasında kamuoyunun bilmediği neler var?



Sayın Başbakan ekonomik olarak önlemler aldıklarını ifade ettiler. Yaklaşık 25 milyar liralık bir yatırımın yapıldığını söyledi. Yol, hastane, eğitim, baraj şeklinde bu yatırımların olduğunu ifade ettiler. Ama biz bu yatırımlar bittiği zaman işsizliğin tekrar ortaya çıktığını, kalıcı çözümün devletin üretime yönelik fabrika kurması gerektiğini dile getirdik.

'Barajın düşmesine sıcak bakmıyor'



Seçim barajı konusunda Başbakan'ın yanıtı ne oldu?



Sayın Başbakan seçim barajı konusuna sıcak bakmadığını ifade etti. Özellikle koalisyonlar döneminde istikrar olmadığını ve seçim barajının bu açıdan bir gereklilik olduğunu ifade ettiler.



Görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz?



Sayın Başbakandan bazı özel bilgiler alınmadı değil... Ama ağırlıklı olarak sizin de bildiğiniz bizim de bildiğimiz konuları Sayın Başbakan tarafından tekrarı ile geçti. Sayın Başbakan, elbette ki bazı bilgileri aktarma ihtiyacını hissetti. Bizim bazı sorularımız oldu, o soruları Sayın Başbakan yanıt verdi. Biz Başbakanın bütün bu ziyaretlerden sonra yarın yapacağı açıklamayı biz de merakla bekliyoruz.



'Terör kısa sürede bitecek öngürüsü bize yansımadı'





Sayın Başbakan sizden destek istedi mi?



Sayın Başbakan terörün, iktidar muhalefet şeklinde farklı bir gözle bakılmasının doğru olmayan bir olay olduğunu ifade etti. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Terör konusunun ulusal bir sorun olduğunu, teröre karşı ortak bir mücadele geliştirilmesi gerektiğini daha önce de ifade etmiştik. Sayın Başbakan, bizim daha önce yaptığımız bu açıklamaların paralelinde açıklamalar yaptı. Bu bizi mutlu kıldı ama benim gözlemlediğim kadarıyla, açılımın başlangıcında ifade edilen, 'kısa süre içinde terörün sonlanacağı' gibi bir öngörü bize yansımadı.



Demokratik açılım süresi size anlatıldı mı? Kürtçe eğitim tartışılıyor, TRT Şeş açıldı, genel affın olup olmayacağı tartışılıyor. Bu anlamda bir öneriniz oldu mu?



Bu anlamda Sayın Başbakan bu konulara hiç girmedi. Biz takdir edersiniz ki daha çok Sayın Başbakanı dinlemek ve hükümetin bu konudaki çalışmalarını bize yansıtmasını istedik ama Sayın Başbakan bu konulara girmedi.



Bundan sonraki süreçte Hükümet'e destek olunacak mı?



Terörle mücadelede sağlıklı ve tutarlı bir politika izlendiği sürece elbette biz de destek veririz. Bu ülkede hiç bir siyasal parti, terörü desteklemez, desteklememelidir. Çünkü terör insanlık suçudur. Terörden en çok o bölgede yaşayan yurttaşlarımız mağdur olmuşlardır. Biz terörün sonlanması için bir katkı vermek gerekiyorsa, o katkıyı rahatlıkla, seve seve verebiliriz.



Özel bilgilerin anlatılmaması rica edilmediyse, bunları aktarabilir misiniz?



Anlatılmaması rica edildiği için aktarmıyoruz. Yoksa konuyu aktarabilirdik.



'Başbakan'ın bizi rahatsız edecek herhangi bir önerisi olmadı'



Devletin bölgede fabrika kurması önerilerinizi Başbakan nasıl karşıladı?



Et Balık Kurumu ile ilgili olarak, bazı özelleştirmelerden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Ama biz bunu yeterli görmedik. Devletin et balık dışında, doğrudan Devlet Planlama Teşkilatını harekete geçirerek üretim yapan fabrikalar kurmasını istiyoruz.



Başbakanın, CHP olarak karşı olacağınız bir önerisi var mıydı?



Sayın Başbakanın bizi rahatsız edecek herhangi bir önerisi olmadı. Sadece, özel güçlerle ilgili ayrıntı alamadık. Alamadığımız için herhangi bir yorum yapamıyoruz.



İkinci bir görüşme olabilir mi?



Sayın Başbakan, eğer terörün sonlanmasında... Belki bu görüşmelerden sonra yeni bir yol haritası çizilecektir terörle mücadelede. Eğer o yol haritasının belirlenmesi öncesinde tekrar görüşmeyi uygun görürlerse elbette görüşürüz. Terörle mücadelede ortak bir politikanın izlenmesini savunan, öngören bir siyasi yaklaşıma sahibiz.



Sayın Başbakan iki muhalefet partisi ile görüşmüyor, bu konuda bir öneriniz oldu mu?



Hayır, herhangi bir yorumumuz olmadı.





Görüşme öncesi notları





Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı TBMM'deki makam odasının girişinde karşıladı ve el sıkışarak "hoşgeldiniz" dedi.



Görüşmeye, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in yanı sıra CHP'den Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Grup Başkanvekili Kemal Anadolu da katıldı.



Görüşmeyi çok sayıda gazeteci izledi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı. Görüşmeden sınırlı sayıda foto muhabiri ve kameramanın görüntü almasına izin verildi.





