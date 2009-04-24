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Dünya

Başbakan Berlusconi haremini AP'ye taşıyor

Berlusconi, İtalya'yı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temsil etmesi için tercihini yine 'kadınlardan' yana kullandı.

24 Nisan 2009 03:00

İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en sağcı kabineyi kurmuş Başbakan Silvio Berlusconi, ülkesini Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temsil etmesi için tercihini yine 'kadınlardan' yana kullandı.

Berlusconi haremini AP'ye taşıyor - FOTOGALERİ

15 yıllık siyasi kariyeri yolsuzluklar kadar kadınlarla ilgili skandallarla dolu olan Berlusconi, eski bir aktris, ‘Biri bizi gözetliyor’ yarışmasının çıplak yarışmacısı, eski çıplak model, eski güzellik yarışması finalisti ve sabah şovu sunucusundan oluşan vekil kadrosuyla birliğin Brüksel ve Straousbourg’daki meclisindeki ‘resmi’ havayı dağıtacağa benziyor.

‘Avrupa’ya taze imaj’

Hiçbir siyasi deneyimi olmayan dört güzelden en dikkat çekeni kuşkusuz, Berlusconi ile Sardinya’daki villada el ele görüntülenmiş Angela Sozio. Sozio, milyonların izlediği ‘Biri Bizi gözetliyor’ yarışmasında çıplak havuza girip, erkek yarışmacıyla sevişerek İtalya’da büyük skandal koparmıştı. Berlusconi’nin Halkın Özgürlüğü Partisi’nden AP’ye gitmesi muhtemel öteki vekil adayları arasında, cesur pzolarıyla nam salmış iç giyim mankeni Camilla Ferranti, futbol programında hosteslik yapan İtalya güzellik yarışması finalisti Barbara Matera ile aktris Eleonora Giagioli de var. Haftalık magazin dergisi Oggi, çapkın liderin bu tercihine “Berlusconi haremini AP’ye taşıyor” yorumu getirdi. Geçen yıl Eşit Haklar Bakanı yaptığı eski çıplak model Maria Carfagna’ya “Bekâr olsam seninle evlenirdim” diyerek şimşekleri üzerine çekimiş Berlusconi ise “Partimin Avrupa’daki imajını tazelemek için genç yüzler istiyorum” dedi. İtalya, 736 sandalyeli AP’de 72 vekille temsil ediliyor.

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