Başbakan: Ben yargının işine karışamam, yargı da benim işime karışamaz

T24



‘İnşallah sürece zarar vermez’



'HÜKÜMETİN KHK ÇIKARMA YETKİSİ' TARTIŞMALARI



'KIBRIS MÜZAKERELERİ'





Başbakan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İngiltere'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, HSYK kararnamesiyle, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz'ün görev değişikliği ile ilgili şunları söyledi:"Bu konu yürütmenin konusu değil, yasamanın konusu değil. Bu konu HSYK'nın konusudur. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Eğer hukuk devleti içinde Anayasa'nın belirlediği görevleri hepimiz kendi çerçevesi içinde yürütürsek hiçbir mesele kalmaz. Ben yargının işine karışamam, yargı da benim işime karışmamalı. Hepimiz eğer işimizi başarılı bir şekilde sürdürürsek zaten o zaman bu sorulara da gerek kalmayacaktır. Benim arkadaşlarımdan kim bu tür yorum yaptıysa bilemem. Eğer yapmışsa yanlış yapmış. Şunu zaten söylüyoruz; gecikmiş adalet adalet değildir. Bir an önce bu adımların atılması gerekir diyoruz ki Yargıtayda, Danıştayda dairelerin çoğaltılması ve çalışanların adedinin artırılması noktasında bizler yasama olarak adım attık, görevimizi yaptık. Bundan sonra artık yine yargı görevini yapacaktır. Artıkyeterli eleman sayısı vardır, daireler artırılmıştır. İnşallah üst yargıda bu tür gecikmeler olmayacaktır. Temennim odur ki ilk adım mahkemelerinde de daha süratle neticeler alınır. Bu tutukluluk süreçleri uzamaz, daha kısa zamanda biter. Bu bizim temennimizdir. Bunun daha ötesine gitmek bizim görev alanımız değil."Hayırlı olsun. Bu, savcılar açısından terfidir. Bunun artısı var eksisi var. Bu çalışmaları sayın Öz tek başına yapmıyor, birlikte yapıyor. İnşallah sürece bir zarar vermez, süreç devam eder. Sanırım bunlar da konuşulmuştur, konuşmadan olduğu kanısında değilim.Karar siyasetin konusu değil, HSYK’nın tasarrufudur. Biz sürecin hukuki olmasını istiyoruz. Kişiye bağlı bir hukuki süreç olabilir mi? Siyasetçi hukuki süreç talebinde bulunur, yoksa kişi şuymuş, savcı buymuş, onunla bağlantılı olduğu inancında değilim. Zekeriya Bey olmaz başka bir savcı ile süreç devam eder. Ahmet Şık’ın kitabıyla ilgili eleştirilerin etkili olduğunu zannetmiyorum.Terfi eden savcı bu davaya hâkimdi. Tecrübeye itibar etmek lazım. Eğer böyle bir kayıp olmayacaksa mesele yok. Binlerce sayfalık, deliller çok, son uygulamaların etkisi olmuş olabilir. Bu terfi davanın gidişatına zarar vermemeli.Yerinde, ancak geç kalmış bir karardır. Görevden almadır, terfi değildir. Türk hukuk tarihinde bu kadar çiğnenen bir dönem olmadı. Görev değişikliği terfi değildir, yarın çok pasif bir görev de verilebilir.Şaşırılacak bir durum yok. Sürecin bu noktaya geleceğini herkes biliyor görüyordu. Dolayısıyla AKP’liler de şaşırmasın. Yargının siyasallaştığını, AKP’lileştiğini aklı başında olan herkes görüyor ve söylüyor. Anayasa Mahkemesi, HSYK’ya seçilen üyeleri AKP’nin atadığını herkes biliyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi hakkındaki eleştirileri hatırlatılan Erdoğan şöyle konuştu:"Tabii Kemal Bey, siyasetten gelmiyor, siyaseti daha yeni öğrenecek. Bakın 29. olacak bu ve bugüne kadar bunlar hep yapıldı. Kendi partisinin siyasi geçmişini de bir incelerse, devamlı övgüyle bahsettiği rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde de bu tür kanun kuvvetinde kararnamelerin çıktığını görecek. Onu bir araştırırsa o zaman herhalde bu ifadeleri kullanmazdı. Halbuki cevapları verirken hemen ayaküstü vermese, bunu bir araştırsa, 'acaba bugüne kadar bu tür şeyler yapıldı mı, yapılmadı mı, yapıldıysa nasıl yapıldı, bizim partimizin geçmişinde böyle şeyler oldu mu, olmadı mı' diye bir araştırmış olsa görecek ki yani AK Parti, şu 8.5 yıllık iktidarı döneminde ilk böyle bir şey yapıyor, ilk defa böyle bir talebi var. Ama kendi geçmişlerinde bakıyorsunuz ki 3.5 sene içerisinde, merhum Ecevit'in bizden önceki koalisyon dönemini söylüyorum, çıkarılmış kanun kuvvetinde kararname var. Daha önce yine merhum Ecevit'in başbakanlığı döneminde çıkarılmış aynı şekilde kanun kuvvetinde kararnameler var. Eğer bunlara bakarlarsa o zaman bize bu tür sataşmayı yaparken herhalde biraz daha düşünür."Kıbrıs'taki müzakerelerin Rum tarafının "zamana oynayan tutumu" nedeniyle tıkanma noktasınageldiğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü:"Kıbrıs'taki müzakereler Rum tarafının 'zamana oynayan tutumu' nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir. Biz, bu gerçeğin görülmesini istiyoruz. Müzakerenin sonsuza kadar sürüncemede kalması kabul edilemez. İngiltere'nin de bu görüşü paylaştığını düşünüyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden adadaki iki taraf ve garantörlerin katılımıyla yüksek düzeyli toplantı düzenlenmesi, kaydedilen ilerlemenin bir anlaşmaya bağlanması açısından çok önemlidir. Kıbrıs'ta garantör ülkeler olarak İngiltere ve Yunanistan ile devreye girmek suretiyle süreci bir anlaşmayla sonuçlandırmayı önemsiyoruz."Başbakan Erdoğan, imzalanacak anlaşmanın sadece Kıbrıs açısından değil Doğu Akdeniz bölgesindeki barış ve işbirliği ortamının tesisi açısından da yararlı olacağına inandığını dile getirdi.