Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut: Gerekirse AB ile yollar ayrılmalı

Başbakn'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, Star Gazetesi’ndeki köşesinde, Türkiye’de bundan sonra yaşanabilecekleri maddeler halinde yazdı. “İlişkiler yeniden gözden geçirilmeli ve gerekirse AB ile yollar ayrılmalı” diyen Yiğit Bulut, Türkiye’ye “Amerika, Çin ve Rusya”yı yeni adres gösterdi.

Erdoğan’ın ekonomi alanındaki danışmanı Yiğit Bulut, dün Star gazetesinde yayımlanan köşe yazısında “Gerekirse AB ile yollar ayrılmalı” dedi.

Yiğit Bulut, şunları yazdı:

“Türkiye yeni rotasını çizerken ve en önemlisi gerekirse BİRLEŞEMEYECEKSE, ortak karar doğrultusunda Avrupa ile yollar ayrılırken, yeni dünya düzenine de uygun olarak ‘AB’ye alternatif olarak genleşen’ yeni bir yapı olduğu tezi net ortaya konmalı! Türkiye, ‘Amerika, Türkiye, Çin’ ve periferileri olmak üzere üç ‘yeni merkez’ oluştuğunu analiz ederek yönünü Amerika-Doğu ekseninde yeniden çizmeli ve Rusya’nın durumu dikkatle izlenmeli.”