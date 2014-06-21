Başbakan Barzani’yi tebrik etti, 'Irak Kürdistan Bölgesi' ifadesini kullandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanlığı’na seçilen Neçirvan Barzani’ye kutlama mektubu gönderdi. Kuzey Irak'tan “Irak Kürdistan Bölgesi” diye söz eden Erdoğan, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesi arasında son yıllarda ilişkilerin yüksek bir seviyeye çıktığını ve yeni hükümetle bu ilişkilerin tüm alanlarında büyüyeceğine inandığını söyledi.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Erdoğan gönderdiği mektupta ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi hükümetinin Musul ve Telafer’den kaçan Türkmenlere sahip çıktığı için mutlu olduğunu, bu adımların Kürt ve Türkmen kardeşliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Başbakan Erdoğan’ın Neçirvan Barzani’ye gönderdiği kutlama mektubu, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

“Değerli Başbakan, değerli kardeşim” diye başlayan mektupta Erdoğan, 8. Irak Kürdistan Bölgesel Hükümetin ilanı ve Neçirvan Barzani’nin başbakan olmasında memnuniyetini dile getirdi.

Yeni hükümetin tüm Irak ve bölge için hayır ve güzelliklerin sebebi olmasını ve bunu umut ettiğini belirten Erdoğan mektupta şu ifadelere ver verdi:

“Kuşkusuz nasıl ki bu görevi başarılı olarak yapıldıysa bu sefer de aynı şekilde iyi olarak yapacaksınız. Biz Irak Kürdistan Bölgesinin büyüme ve hizmete yönelik ekonomik atılımlarını olumlu değerlendiriyoruz. Ben bu son yıllarda ilişkilerimizin yüksek bir seviyeye çıktığını ve yeni hükümetle bu ilişkilerin tüm alanlarda büyüyeceğine ve genişleyeceğine inanıyorum. Bu çerçevede ülkemiz, Irak Kürdistan Bölgesine verdiği sözlere bağlılığı devam edecektir.”

‘Daha fazla ortaklık’

Irak’ın içinden geçtiği bu hassas dönemde diğer dönemlerden daha çok başarılı ve akıllı bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erdoğan, “Irak’ın içinden geçtiği bu zor süreçten çıkması için bugün daha fazla ikili ilişkilerde ortaklık gerekiyor” dedi.

‘Türkmenlere sahip çıktınız’

Mektupta, büyük bir Türkmen kesiminin yaşadığı Musul ve Telafer’den gelen sığınmacılara barınma ve uygun yerler yapma konusunda çaba ve mücadeleden mutlu olduğunu belirten Erdoğan, mektubunda şunlara yer verdi:

“Ben bugünlerin kısa bir süreç olduğunu ve bu zor günlerin devam etmeyeceğini düşünüyorum. Şüphesiz bu tür adımlar Kürt ve Türkmen kardeşliğini güçlendiriyor ve ben bu konuda içim rahat ki yeni hükümetle yönetiminiz, Irak Kürdistan Bölgesinde yaşayan Türkmenlerin hak ve menfaatlerini koruyor.”

‘Mesut Barzani’ye hürmet’

Erdoğan mektubunun sonunda, Neçirvan Barzani’nin yeniden seçilmesi nedeniyle onu tebrik ederken, “Dilerim ki sıcak selam ve hürmetlerimi de Sayın Mesud Barzani’ye ulaştırırsınız” dedi.