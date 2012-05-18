Başbakan, Barzani ile görüştü

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, sırasıyla, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan görüşme yaptı.

Erdoğan ile Barzani’nin Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken; Irak ile Türkiye ilişkileri, PKK faliyetleri ve Irak'taki son durumun masaya yatırıldığı belirtildi.

Enerji görüşmesi

Barzani bugünkü ziyaretlerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile başlamıştı.

Dışişleri Konutu’nda gerçekleştirilen görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile bölgesel yönetimin Petrol Bakanı Ashti Hawrami de katıldı.

Enerji alanında yapılacak işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Kuzey Irak'ın petrol ve doğalgazını, Türkiye üzerinden uluslararası pazara taşıyacak yeni boru hattı projesi üzerinde çalışılmalara da değinildi.

Görüşmede ayrıca, Bağdat yönetiminin şiddetle karşı çıktığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kuzey Irak'ta petrol ve doğalgaz aramalarına başlaması konusu da yer aldı.

Görüşmede, gündeme gelen diğer konular ise ırak'taki siyasi kriz ve terörle mücadele oldu.

Barzani'nin, terörle mücadelede Türkiye'yle işbirliğinin süreceğini söylediği öğrenildi.

Barzani ardından Cumhurbaşkanı Abdullaj Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi.