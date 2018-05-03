Başbakan: Bahçeli'nin değerlendirmeleri üzerine yorum yapmam doğru olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı şüphelisi olarak geçen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yönelik “Kafamı karıştıran bir konu var. Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur?" ifadelerini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bahçeli'nin değerlendirmeleri üzerine yorum yapmam doğru olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" demişti.