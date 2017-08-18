Başbakan: Almanya, AB adına racon kesiyor; bu doğru değil!

Başbakan Binali Yıldırım, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya hakkında konuştu. Yıldırım, "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz" dedi. Gümrük Birliği ile ilgili de konuşan Başbakan, "Almanya AB adına racon kesiyor bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir" ifadesini kullandı.

Yıldırım Cuma namazı çıkışı gazetecilerin soruların yanıtladı.

Yıldırım, Öksüz ile ilgili soruya "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışı ile ilgili olarak da "Almanya birlik adına racon kesiyor bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir" dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

Sivil halka zarar veren özellikle IŞİD ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi alırız.

Terör saldırısının şiddetle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Terör dünyanın başının belası. Sadece belirli ülkelerde olunca dikkatlerin oraya yönelmesi ile terör bitmez. İstanbul ne kadar güvenli ise Madrid de o kadar güvenli, Londra da o kadar güvenli. Terör grubu diye bir sınıflandırmaya gitmeden terörle anlayış birliği ile çok sıkı bir mücadeleye gerek var. Ortak operasyonla suçluların iadesi kadar bir dizi çalışmaya gerek var.

Bayram tatili için uyarı

Önümüzde bayram, uzunca bir tatilimiz var, sevdiklerinize sağ salim ulaşın.

"FETÖ mensuplarına müsamaha göstermeyin"

Bir takım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor. Bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Bu sadece Türkiye'nin yaptığı bir iş değil, başka ülkelerden de Türkiye'de aranan kişileri Interpol marifetiyle isteyebilirler. Biz genel anlamda Almanya'dan şunu istiyoruz. Gerek PKK, gerek FETÖ mensuplarına müsamaha göstermeyin.