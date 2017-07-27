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Başbakan, Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi: Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz

"Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz"

27 Temmuz 2017 15:32

Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Başbakan Binali Yıldırım, "Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz" dedi.

Başbakan, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Saat 10.00'da başlayan kahvaltıda Başbakan Yıldırım, konuşma yaptı.

Yıldırım, "Sizin yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir" ifadesini kullandı.

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