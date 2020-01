Başbakan: AKP, CHP, MHP ve HDP'li vatandaşlarımızla kanlı darbe girişimi karşısında dimdik durduk

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizin gazi Meclis'ini bombalayan tüm milleti hedef aldı. AKP, CHP, MHP ve HDP'li vatandaşlarımızla o kanlı darbe girişimi karşısında dimdik durduk, bir olduk, beraber olduk" dedi.

Yıldırım, "Sayısız ihanetle çarpışarak bugünlere geldik. Son olarak hain FETÖ'ye diz çöktürerek karşınıza geldik. O karanlık gecede millet akın akın meydanları doldurdu. O gece medyamız, o gece polisimiz, o gece valilerimiz, kaymakamlarımız, savcılarımız ve 79 milyon vatandaşımız bir oldu, tek oldu o hainlere gereken dersi verdi" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım AKP’nin 15. kuruluş yıldönümü için düzenlenen etkinlikte konuştu. Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından söz aldı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Bugün bizim için çok ama çok özel bir gün. İçerisinde bulunduğumuz süreçte çok daha anlamlı hale gelen bir gündeyiz. 14 Ağustos 2011'de çok anlamlı bir sayfa açıldı. Bugün milletin kutlu hareketi 15 yaşında. Kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu gün 'bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişiminin püskürtüldüğü gün gördük ki hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vesayet odaklarıyla mücadele ede ede geldik. İstikbal ve istiklal mücadelesi verdik.

"Eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık. 2002 Kasım seçimlerine giderken 'tek başına, iş başına' dedik. Genel Başkanı bile milletvekili olması engellenen bir seçimden zaferle çıktık. Tek başına, iş başına geldik. Türkiye'nin bütün imkan ve kaynaklarını vatandaşlarımız için kullandık ve seferber ettik. Her şeyi Türkiye için kullandık ve seferber ettik. Türkiye'nin tıkanmış tüm damarlarını açtık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. bize güvenen, bize omuz veren milletin başını asla öne eğmedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla hareket ettik. Diklenmedik ama dik durduk.

"Sayısız ihanetle çarpıştık"

Sayısız ihanetle çarpışarak bugünlere geldik. Son olarak hain FETÖ'ye diz çöktürerek karşınıza geldik. O karanlık gecede millet akın akın meydanları doldurdu. O gece medyamız, o gece polisimiz, o gece valilerimiz, kaymakamlarımız, savcılarımız ve 79 milyon vatandaşımız bir oldu, tek oldu o hainlere gereken dersi verdi. 15 sene boyunca her yaptığımızı milletimizle beraber yaptık. Bu kutlu dava hepimizin davası. Bize bu kutlu yolda liderlik yapan sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Allah daima hepinizden razı olsun. Bu vesileyle bu kutlu davaya emek veren mahalle başkanından, köy temsilcisinden il, ilçe ve belde başkanlarımıza, kadın kollarımıza milletvekillerimize ve topyekûn bütün AK Parti ailesine teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah birliğimizi, kardeşliğimizi bugünkü gibi daim eylesin.

"Toplumsal merkezi temsil ettik"

AK Parti baştan itibaren etnik, bölgesel ve dini milliyetçiliğe, ayrımcılığa karşı durmuştur. Her kesimi kucaklayan bir parti olmuştur. Milletin sesi, milletin ta kendisidir. Her şey Türkiye içindir dedik. Toplumsal merkezi temsil ettik her zaman. Bütün toplumu kapsayan bir siyaset benimsedik. Her zaman ezber bozan uygulamalarla Türkiye'nin yolunu açtı. Geleneğin mirasını koruyarak aile ve toplum bütünleşmesini sağladık. Geleceği inşa eden partinin adı AK Parti'dir. AK Parti birçok yasağı Türkiye'nin gündeminden çıkarmıştır.

Hareketimizin omurgasını oluşturan teşkilatımız dimdik ayaktadır. Bugün düne göre daha güçlüyüz. İhanetleri, vesayetleri geride bırakmış olarak karşınızdayız. 6-7 Ekim vahşetinden, 17-25 Aralık'a, darbe girişimini bertaraf etmiş darbecilere diz çöktürmüş bir partidir AK Parti. Medyamız, yargımız, polisimiz onurlu bir duruş sergiledi. İhanet çetelerine, terör örgütlerine milletin yoluna taş koyanlara inat biz milletin yoluna baş koyduk. Türkiye'yi daha adil yapacağız. Türkiye'yi vesayet odaklarından, ihanet çetelerinden temizleyeceğiz. Bütün renklerimizle bir olduk, beraber olduk. Milletimizin gazi Meclis'ini bombalayan tüm milleti hedef aldı. AKP, CHP, MHP ve HDP'li vatandaşlarımızla o kanlı darbe girişiminin karşısında dimdik durduk, bir olduk, beraber olduk. Yenikapı mitingi ile taçlanan bu birliği koruyacağız. Yenikapı, aydınlık Türkiye'nin yeni kapısı olmuştur.

"Yenikapı yeni kapı oldu"

15 Temmuz'da FETÖ ile mücadele ederken verdiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz Çanakkale ruhunun tazelendiği ikinci kurtuluş günümüzdür. Kanlı darbenin yok edildiği zaferle sonuçlanan bir milattır. Milletin istikbalinin teminat altına alındığı gündür. Aziz şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımıza neden bu kadar saldırdıklarını anlamak lazım Milletimize saldırmak istiyorlar. Sessiz devrimlerin partisi AK Parti'nin 2013 hedeflerini engelleyemeyecekler. Azmimizi, kararlılığımızı daha da arttırdılar. 15 yılımız büyük eserlerle dolu. Demokratik düzenimizi daha güçlü hale getirdik, ekmeğimizi aşımızı büyüttük. İstikrar ve güven içerisinde büyüyen Türkiye AK Parti döneminde çok daha saygın bir ülke oldu. Bu millete ihanet edenlere zerre kadar değer vermeden milletin geleceğine sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz.

Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerine başladık. Halkımızın refahı ve mutluluğu için yaptık. Demokrasi ile refahı hiçbir zaman ayrı tutmadık. Kaynak Türkiye dedik ve gerçek ekonomiyi her zaman merkeze koyduk. Ekonomimizi, refahımızı, alt orta seviyesinden, üst orta gelir seviyesine çıkardık. Ve milli gelirimizi 14 yılda 3 kattan daha fazla büyüttük. Son 14 yılda ülkemizde 169 milyar dolar küresel yatırım yapılmasını sağladık. Borç batağındaki ülkemizi IMF sultasından kurtardık. Küresel krize rağmen üst üste 26 çeyrek büyümeye devam ettik. Toplam 1 milyon yeni işyeri açtık. Azimle ürettik, adaletle paylaştık. AK Parti, siyasetin esası, özü, insandır. İnsana hizmettir.

“Faizciler kaybetti, millet kazandı”

Devletin hesabına, kitabına çeki düzen verdik. Devletin borcunu yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük. AK Parti iktidarlarında faizciler kaybetti, millet kazandı. Ranta giden kaynaklar millete hizmet oldu. Enflasyon canavarını raptı zapta aldık. Hastane ve ilaç çilesine son verirken, tüm yurda yayılan üniversiteler ve okullarla fırsat eşitliği sağladık. AK Parti iktidarında devlet ilk defa sosyal devlet vasfına kavuştu. Engelli, yaşlı, dul ve yetimi devletin korumasına aldık. Her zaman yoksulun, dar gelirlinin yanında olduk. Sessiz yığınların sesi oldu AK Parti. İnsani yardımlarda dünyanın önde giden ülkeleri arasında yerimizi aldık. Ölümden, zulümden kaçan milyonlarca mazlum kardeşimize kucak açtık. Bizim rotamız haktır, adalettir. Pusulamız millettir, milletin rehberliğidir. Demokrasinin güzelliği her zaman terazinin vatandaşın elinde olmasıdır. Biz AK Parti olarak daima millete güvendik. Bütün sorunları bizim iktidarımızda milletle, sizlerle beraber çözdük.