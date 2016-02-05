Davutoğlu: Her hafta bölgede bir ilde olacağım, kardeşlik buluşmaları yapacağız

Master eylem planını açıklamak için Mardin'de olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, her hafta bölgede bir ilde olacağını söyleyerek, "Bu toprakları adım adım dolaşacağım. Kardeşlik buluşmaları yapacağız ve bir an olsun susmayacağız" dedi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde halkla buluşan Davutoğlu, bu buluşmalar kapsamında gelecek hafta Cuma günü Kahramanmaraş'ta olacağını açıkladı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Söyleyin bu hilali gökyüzünden indirir miyiz? Bu ezanları sustur muyuz?

Size güveniyoruz. Bu tekbirleri Allah hiçbir zaman semalardan indirmesin. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz bu ülkedeyken bu ülkenin birliğine ve beraberliğine dokunanalara asla izin vermeyeceğiz. Kim terörden mağdur olmuşsa onlara şefkat elimizi uzatacağız.

"Halep'i kuşatmaya çalışıyorlar"

Sizlerin gönlü, yürekleri o kadar geniş ki çünkü benim milletim 2.5 milyon Suriyeli'ye kapısını açtı. Şimdi Halep'i kuşatmaya almaya çalışıyorlar. PYD, oradaki Kürtlere Araplara zulm ediyor.

"Allah fitne odaklarını kahretsin"

Bu vatanın istikbalini al bayrağını koruyacak mısınız? Millet, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak yiğit Kürtlere, yiğit Araplara ihtiyaç var dendiğinde yüreğinizi ortaya koyacak mısınız? Herkes çocuğunu emniyet içinde okuluna göderene kadar mücadelemiz sürecek. Teröre en şiddetli mücadelemizi sürdürürken halkımıza her zaman şefkatle elimizi uzatacağız. Allah bu fitne odaklarını kahretsin.

"Her hafta bir ilde olacağım"

Biz işte bunun için yollarda olacağız. Her hafta bir ilde bir ilçede olacağım. Bir yıl içinde 3. kez Mardin'e geldim. Bu toprakları adım adım dolaşacağım. Kardeşlik buluşmaları yapacağız ve bir an olsun susmayacağız.

Şehitlerimiz bizim kalbimizdedir. Bu uğurda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimiz bizim kalbimizdedir. Gelecek hafta cuma günü Kahraman Maraş'ta olacağım. Maraş, Mardin'in kardeşidir. Özellikle bacılarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize iş kurmak isteyen 50 bin lira faizsiz kredi veriyoruz.



Gençlerimizin hepsi geleceğe birlikte yürüyecek. Yeşilliler Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun."

