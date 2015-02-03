'Cumhuriyetçiler ama paralelle işbirliği içindeler, ulusalcılar ama bölücülerle işbirliği içindeler'

30 Mart ve 10 Ağustos seçimleri üzerinden muhalefeti eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ankara’da kriz beklentisi içinde siyaset yapmak, paralel yapıyla işbirliği yapmak yerine kendilerine güvensinler ama güvenemezler. Omurgaları yok. Bir gün cumhuriyetçi, bir gün paralelle işbirliği içindeler. Bir gün ulusalcı, bir gün bölücülerle koalisyon arayışı içinde" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Dikkat edin, CHP, MHP, HDP Türkiye gündemi üzerinden kendi politikalarını anlatmak yerine AKP üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bir yere müjde mi verdik, bir bakıyorsanız Kılıçdaroğlu oraya gidiyor. Ümit ederiz ki Ankara’nın dar koridorlarından çıkar. Son 5 ay içinde 50’yi aşkın vilayetimizi ziyaret ettik, inşallah bütün vilayetlerimizi tamamlayacağız, seçimlerde de ikinci turu yapacağız. Onlar bizi takip etmeye devam etsin.

Biz milletle buluşurken, perde gerisinde bazı ittifak çalışmalarının yürümekte olduğunu görüyoruz. 30 Mart’a giderken sadece AK Parti’yi engellemek için paralel çete “her yerde AKP karşısında kim güçlüyse onu destekleyeceğiz” dedi. Düşünen Kuran eğitimini yasaklayan bir zihniyetle işbirliği yapmaktan çekinmediler. Bir taraftan çözüm sürecine karşı çıktılar, bir taraftan HDP’yle işbirliği yapmakta beis görmediler. MHP paralel çeteye karşı çıkmak yerine bu organizasyon içinde yer aldı ve çatı adayla sahneye çıktılar ama ne oldu? Onlar çatı aday etrafında bir koalisyon etrafında birleşirken biz milletle bütünleştik ve onlara en büyük dersi verdik.

Şimdi Sayın Bahçeli yine geometri merakına sarmış. Piramitten bahsetmiş, elips yapalım bunu demiş. Kendi iktidarları döneminde ne olduğunu herkes biliyor. Yüzde 5’e yakın bir nüfus 5 doların altında yaşıyordu. Sayın Bahçeli elipsle üçgenle uğraşmasın, biraz paralelle ilgilensin paralelle. Milletle yolu hiç kesişmeyen, paralel hep sonsuza kadar gider ya, milletle yolları hiç kesişmiyor. Onlar paralelle paralel bir şekilde yürüsünler, biz sıratı müstakimde yürümeye devam edeceğiz.

Zaferin de bir tadı var. Tek tek gelmeyin, hepinize karşı zafer kazanmak daha da güzel olacak. 12 yıl sonra AK Parti’ye ne bezginlik bulaşmış ne de yorgunluk. Hep diriyiz, hep iriyiz, geleceğe doğru yürüyoruz.

Onlar telaş içinde kendi dertlerine düşsünler, nasıl ittifak yapacaklarını hesap etsinler, biz milli irade istikametinde sıratı müstakimde yürüyeceğiz. CHP, MHP ya da HDP’den Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili tek bir görüş görüyor musunuz? Yok.

Baktılar Türkiye’de ümit yok, Yunanistan’da sayın Çipras’a SYRIZA’ya sarıldılar. Sayın Çipras’a telefonda ifade ettim. O da katıldığını söyledi. Nasıl 2002’de Türkiye’de bütün partilerden ümit kesilmişse, rasyonel politikalarla 12 yılda hasta adam denen bir ülkeyi, küresel bir güç haline getirdi. Çipras da buna katıldığını ifade etti. Biz sadece milletimizi örnek alıyoruz.

Hiç başka yere gitmesinler, Anadolu’ya, Trakya’ya sığınsınlar. Onların terleriyle terleri, gönülleriyle gönülleri buluşsun. Ankara’da kriz beklentisi içinde siyaset yapmak, paralel yapıyla işbirliği yapmak yerine kendilerine güvensinler ama güvenemezler. Omurgaları yok. Bir gün cumhuriyetçi, bir gün paralelle işbirliği içindeler. Bir gün ulusalcı, bir gün bölücülerle koalisyon arayışı içinde.

1972’den 2002 yılına kadar, 30 yıl inşaat sektörümüzün dışarda aldığı proje tutarı 44 milyardı. 12 yılda alınan proje miktarı 260 milyar dolar. Aramızdaki fark bu. Bunu da yakın takiple bu imkanı müteahhitlerimize sağladık. Ülke içinde konut sektörü için dev adımlar attık. İnşallah yapacağımız düzenlemeyle yüzde 25 peşinat zorunluluğu var biliyorsunuz. İlk evi alan konut taliplisi için bu yüzde 25 peşinat vesilesiyle yaptığı tasarrufun yüzde 15’ini biz devlet desteği olarak vereceğiz. İki hafta önce bu salondan çeyiz hesabını aktarmıştım. Evleneceklere, evlilik hazırlıkları için ebeveynlerin yaptığı tasasrrufa yüzde 15 katkı. Hem evlenmek, hem konut sahibi olmak içinde yüzde 15 desteği verdik. İnşallah konut sahibi olmayan aile kalmayacak bu ülkede. İmar yasası noktasında düşüncelerimizi de paylaştık.

Bunun sokak pafta olmasına özen göstereceğiz

Çalışmakta olduğumuz inşaat imar yasasında herhangi bir şekilde vatandaşlarımızın sahip oldukları arazi arsa evin değer kazanması durumunda vergi gelmesi söz konusu değildir. Vergi yükü söz konusu değildir. Belediyelerimizin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde olabilecek değer artışında değer artışı söz konusu olmayacaktır. Sadece herhangi bir vatandaş imar değişimi talebinde bulunursa bireysel olarak, onun getirdiği ek değer, onunla ilgili bir düzenleme gelecek. Bireysel taleplerde de bir arsada imar değişiminin getireceği yüksek kazancın, yan arsada oluşacağı adaletsizlik için, bunun sokak pafta olmasına özen göstereceğiz.