Başbakan Ahmet Davutoğlu ABD'de Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Almanya Daimi Temsilciliği'nde yapılan basına kapalı görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüşmede, Avrupa'ya yönelen sığınmacılardan kaynaklanan kriz, Suriye'deki durum ve iki ülke arasında bakanlar düzeyinde oluşturulması planlanan çalışma grubu konuları görüşüldü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Davutoğlu-Merkel görüşmesinde, öncelikle Avrupa'ya yönelen sığınmacılardan kaynaklanan krizin çözümüne yönelik Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan kararlar ve Türkiye'nin AB'ye önerileri ele alındı. İki lider, Suriye'deki durum ve devam eden krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

Davutoğlu'nun mektubu memnuniyetle karşılandı

Görüşmede Almanya Başbakanı Merkel, Davutoğlu'nun sığınmacı sorunun çözümüne ilişkin önerilerini içeren mektubunu aldığını ve içeriğini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Suriye halkının kendi topraklarında, rejimin hava bombardımanı ve terörist örgütlerin saldırılarından korunmasının önemine dikkati çeken Başbakan Davutoğlu, bu yöndeki önerilerinin AB tarafına da iletildiğini hatırlattı.

Davutoğlu ve Merkel, Türkiye ile Almanya arasında ikili planda oluşturulması kararlaştırılan bakanlar düzeyindeki çalışma grubunun, bilahare başta Türkiye'ye komşu konumdaki Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri ve kurumlarıyla bir araya gelmesi konusunda mutabık kalırken, bu çalışmaların neticelerini önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelerek değerlendirme niyetlerini beyan ettiler.

Başbakan Davutoğlu, görüşmenin ardından Sinirlioğlu, Fidan ve beraberindeki heyetle yürüyerek, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na geçti.