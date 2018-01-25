Başbakan açıkladı, 'tek kart' kullanımı ne zaman başlayacak?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, tek kart platformu ile ilgili konuştu. Yıldırım konuşmasında, Türkiye Kart olarak bilinen tek kartın Temmuz ayından itibaren kullanılabileceğini söyledi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.

Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız.

Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza oğlunuza, memleketteki dostunuza tek bir işlem ile havale yapıp, para göndereceksiniz. Bu işleri en ucuz şekilde arada komisyonlar olmadan yapacaksınız. Çok büyük faydaları var. Emeği geçen, akıl teri, alınteri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

Sunumunu yaptığımız Türkiye Ortak Platformu'nun milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu işin yapımında önderlik yapan Ulaştırma Bakanımız ve ekibine, PTT Genel Müdürlüğümüze, Denizbank'a, Vakıf Katılım'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun.

Bu senenin ortalarında, Temmuz'dan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar piyasaya verilmeye başlanacak.

Türkiye Kart nerelerde kullanılacak?

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor.

Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.

Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnaf da isterse sisteme dahil olacak.

Türkiye Kart’ın hizmete girmesi ile vatandaşlar hem kredi kartı hem de nakit işlemlerini bu kart ile yapabilecek. Bankada hesabı olmasa bile Türkiye Kart’a sahip olduktan sonra cep telefonu üzerinden bir başkasına para gönderilebilecek. Vatandaşlar hangi şehre giderse gitsin Türkiye Kart’ı şehrin ulaşım kartı olarak kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnafın da sisteme girme imkânı bulunacak.

‘Türkiye Kart’ sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM’lerde, POS’larda ve e-ticarette geçerli olacak.

Türkiye Kart’a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.

Vatandaşa ön ödemeli veya debit özellikli (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması) Türkiye Kart seçenekleri sunulacak. PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.