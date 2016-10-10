Başbakan, Abdullah Gül'ü ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Programda olmayan görüşme Abdullah Gül'ün İstanbul'da Maslak'taki 11. Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde gerçekleştirildi.

Basın mensuplarını sorularını yanıtsız bırakarak Gül'ün ofisine giren Başbakan Yıldırım'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Başbakanlık çevreleri görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmekle yetindi.

Binali Yıldırım ile Abdullah gün en son darbe girişiminin ardından Meclis'te bir araya gelmişti. Meclis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Gül, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "TSK'nın içinde örgütlenen ve bugün deşifre olan Gülen cemaatine mensup askerin organize olmasıyla yönetimin ele geçirilmesi ve bir darbe teşebbüsü söz konusu oldu. Her şey akla gelebilirdi ama TBMM'nin planlı bir şekilde bombalanacağı akla gelmezdi. Bunu yapanları şiddetle lanetliyoruz. Mevcut yasalar titizlikle uygulanacak ve hak ettikleri cezayı göreceklerdir. Bu işi yapanlar bir Afrika ülkesinde, latin Amerika ülkesindekilere benzer işler yaptılar. Halkı tanklarla ezdiler. Komutanlarına en büyük saygısızlığı yaptılar. Çok şehitler verildi. Canını feda eden vatandaşlarımız, askerlerimiz var. Cesaretle buna mani olanları rahmetle anıyorum. Gece baskının önlenmesinde Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın, Meclis Başkanının, partilerin sağlam bir duruş sergilemesi örnek davranışlar olmuştur. Türkiye bu acıları atlatacaktrır. Türkiye normal günlerine dönecektir. Siyasi partiler arasındaki yapıcı diyalog halkın beklediği bir manzaraydı" ifadelerini kullanmıştı.