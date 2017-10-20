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Başbakan: ABD terörle iş birliği yapıyor, Suriye'nin geleceğini tehlikeye atıyor!

"Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir"

20 Ekim 2017 17:43

Bşbakan Binali Yıldırım, terör örgütü IŞİD'den alınıp Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolüne geçen Rakka'da, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılmasıyla ilgili olarak "Amerika Birleşik Devletleri, terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, aynı zaman da Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hep söyledik, bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz. Bu fotoğrafın, PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir."

 

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