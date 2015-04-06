Başbakan: AA dünyanın en saygın haber ajanslarından biri

Haberlerinde hükümet politikalarına yakın bir dil kullandığı gerekçesiyle sık sık eleştiren Anadolu Ajansı’nın 95. kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yayımlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “AA dünyanın en saygın haber ajanslarından biri” dedi.

Davutoğlu’nun açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet olarak ayrı bir önem atfettiğimiz bu değerli kuruluşumuz, son yıllarda kavuştuğu idari özerklik ve maddi imkanlarla habercilik sahasındaki operasyonel gücünü daha da derinleştirmiştir. Anadolu Ajansı, son yıllarda Türkiye’nin gelişmesine ve gücüne paralel olarak kendini yenilemiş, yurtiçi ve yurtdışı haber ağını daha etkin hale getirmiş, habercilik hizmetini çeşitlendirerek zenginleştirmiştir.

Küresel etkinliğe sahip bir haber ajansı olma hedefini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atan Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında 'Türkiye markası' kimliğiyle varlık göstererek, uluslararası habercilik alanında etkin bir aktör olmuştur. Başarıları ile onur duyduğumuz milli haber ajansımızın, sahasında daha pek çok başarıya imza atacağına olan inancım tamdır.

Bu düşüncelerle kuruluşunun 95. yıl dönümünde Anadolu Ajansının tüm yönetici, muhabir, editör, idari ve teknik personelini tebrik ediyor, daimi başarılar diliyorum."