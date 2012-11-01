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'Başbakan 5 yıl içinde gazeteciler hakkında kaç dava açtı?'

CHP'li Aylin Nazlıaka, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

01 Kasım 2012 16:40

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Tayyip Erdoğan’a,  2007-2012 yılları arasında kendisi ve kabine üyelerinin gazeteciler hakkında kaç dava açtığını sordu.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)’nin, “Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Krizi” raporuna dikkat çeken Nazlıaka, “Ekim 2012 itibariyle hapiste olan gazeteci sayısı nedir?", "Bunların kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür?", "Hüküm giyenlerin kaçı gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaya çaptırılmıştır” diye sordu.

Nazlıaka, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Ekim 2012 tarihli “Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Krizi” başlığı ve “Gazetecilerin Hapsedildiği ve Muhalefetin Suç Sayıldığı Karanlık Günler” alt başlığıyla yayımlanan raporunda, Türkiye’de kitlesel gazeteci tutuklamaları ve gazetecilere karşı açılan çok sayıda cezai kovuşturmalara vurgu yapılmaktadır. Bu raporda, hükümet baskılarının basında oto sansüre neden olduğu,  Türkiye’de 76 gazetecinin hapiste bulunduğu,  bu gazetecilerden da en az 61’inin doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olarak hapis cezasına çaptırıldığı, Başbakan Tayyip Recep Erdoğan'ın eleştirileri 'kişisel saldırı' olarak algıladığı, başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin basına karşı yakın tarihinin dünya çapında en büyük saldırısını yürüttüğü,  Başbakan’ın açıkça gazetecilerin itibarına saldırdığı, medya organlarını, eleştirel yazılar yazan çalışanları uyarılmaları ya da işten atılmaları için zorladığı ve çok sayıda hakaret davası açtığı belirtilmektedir.”

- Ekim 2012 itibariyle hapiste olan gazeteci sayısı nedir? Bunların kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür?  Hüküm giyenlerin kaçı gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaya çaptırılmıştır?

- 2007-2012 yılları arasında Başbakan ve kabine üyeleri gazeteciler hakkında kaç dava açmıştır?

- 2007–2012 tarihleri arasında çalıştığı yayın kuruluşundan ayrılan yazılı ve görsel basın mensubu sayısı nedir? Kaç köşe yazarı bağlı bulunduğu gazeteden ayrılmıştır?

- Söz konusu dönemde ulusal ve yerel basında açılan ve kapanan gazete, radyo, televizyon sayısı nedir? Yayın merkezleri neresidir?

- Başbakanın muhalif seslere ve basına olan tahammülsüzlüğü sık sık uluslararası gazeteci örgütlerinin raporlarına yansımaktadır. Basına uygulanan baskı ve sansür sizce demokrasiye yönelik bir darbe değil midir?

- Gazetecilerin haber yapma hakkının ve basın özgürlüğünün temin edilmesi için yapılan her hangi bir çalışma var mıdır?

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