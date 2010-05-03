Başbakan 3. köprüye karşı çıkanları eleştirdi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a yapılması planlanan 3. köprüye karşı çıkanları, "Bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Çünkü bunların bu ülkede çakılı bir tek kazığı bile yok" sözleriyle eleştirdi.



Başbakan Erdoğan, Vakıf Haftası açılışı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen törende konuştu.



Erdoğan 3. köprüyle ilgili, "1. köprüye karşı çıktıkları gibi şimdi de 3. köprüye karşı çıkıyorlar. Bunları, bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Çünkü bunların, bu ülkede çakılı bir tek kazığı yok. 1 ve 2. köprüyle ilgili 250 bin araç düşünülürken, şimdi ihtiyaca cevap vermiyor. 3. köprü bu ihtiyaçtan doğdu. Saatlerce eğer oralarda bekleniyorsa, bunun çözümünü, çıkış yollarını bulmak da bizlerin sorumluluğumuzdur" dedi.



Başbakan, "Öbür tarafta da 3. köprü... Bütün bunları Asya, Avrupa arasındaki bu bağı rahatlatalım diye bu adımları atıyoruz. Ama bütün bunların yanında tarihi zenginlik noktasında ihmal edilmiş İstanbul, bizim dönemlerimizde 2 koldan büyük gelişme kaydetti. Bugün İstanbul, geniş caddeleri, metro hatları, kongre salonları büyük ulaşım yatırımları, havaalanları, uluslararası organizasyonları, artan yeşil dokusu, temiz havası, temiz sokaklarıyla dünyada öne çıkarken, tarih ve kültür noktasında hiçbir şey kaybetmiyor, tam tersine kazanıyor" dedi.





Milliyetçiliğin tanımını yaptı



Erdoğan, konuşmasında milliyetçliğin tanımını da yaptı; "Lütfen farklı yerlere çekilmesin; milliyetçilik ırk esasıyla bir ayrımcılığa gitmek değildir. Milliyetçilik, ben bu ülkeyi var eden, kardeşliğe, dayanışmaya, paylaşmaya sırtını dönmektir diye asla düşünmüyorum. Milliyetçilik, bu toprakların nasıl vatan olduğudur, bu milletin nasıl teşekkül ettiğidir, hangi iklimde doğup, hangi atmosferde büyüyüp, geliştiğini idrak etmek ve bunun gereğini yapmaktır" dedi.



Başbakan, "Süleymaniye'nin her bir tuğlası, kerpici, taşı farklı coğrafyalardan getirilmiş olabilir, her bir ahşap, çivi, hat farklı bir elde işlenmiş olabilir. Ama Süleymaniye tek başına, tek bir vücut olarak bu ülkenin tamamının, tarihin, medeniyetimizin, kültürümüzün, birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin özetidir. Bugün bizim millet tasavvurumuzun da özünde bu vardır. Bizler aynı vatan üzerinde, aynı bayrak altında aynı idealler altında birlemiş bir milletiz. Dili, dini, ırkı, etnik kökeni, rengi ne olursa olsun, biz tıpkı Süleymaniye, Selimiye, Sultan Ahmet, Galata Kulesi, Akdamar Kilisesi gibi bu toprakların ortak sahibiyiz ve bu toprakların ortak eseriyiz. Nasıl geçmişi birlikte inşa ettiysek,aynı şekilde geleceği de kimsenin kuşkusu olmasın birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.





