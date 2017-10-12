Başbakan: 15 Temmuz tahribat bakımından 1980 darbesinden daha yıkıcı!

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz yaptığı tahribat bakımından 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcıdır" dedi.

Yıldırım liseye geçiş sınavı TEOG ‘un kaldırılmasına ilişkin “Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek, öğrencilere de okula da veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyoruz. Öğrencinin, liseye gelmeden önce şekillenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Ekonomite ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “15 yıllık iktidarımızda yatırımın toplamı 9,2 katrilyon lira oldu. 'Türkiye nasıl 3 kat büyüdü?' diyenlere selam olsun” dedi.

MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nda konuşan Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Faiz ödemelerini azaltarak oluşturduğumuz tasarruflarla ülkenin, vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri gördük.

Özel sektör 2017'de yatırımlarını 4 kat artırdı. Ülkeyi kalkındıran sizsiniz, ekonomiyi büyüten sizsiniz.

Ticaret ve bütçe açığını ne kadar küçültebilirsek ekonomimiz o kadar büyür, geleceğe bakışımız o kadar kuvvetli olur.

15 yıllık iktidarımızda yatırımın toplamı 9,2 katrilyon lira oldu. 'Türkiye nasıl 3 kat büyüdü?' diyenlere selam olsun.

48 milyarlık yatırım yapmışız 71 milyar dolar üzerine para alıyoruz. Bilen de konuşuyor bilmeyen de konuşuyor herkes uzman."

"2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70"

"Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef. Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız.

Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgiyi kaynağa dönüştürmek. Daha fazla katma değeri yüksek ürünlere gireceğiz.

Bizi akıl teri olan ürünler farklı yapacak. Akıl teri alın terinin yerini almaya başladı.

Neredeyse nüfusun tamamına mobil telefon verebiliyoruz. İnternette yüzde 82'nin üzerine çıktık."

"(TEOG) Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Ta ilkokula başladığı günden başlıyor, orta öğretim yani bizim anladığımız şekliyle lise yıllarına gelinceye kadar öğrencinin şekillenmesi lazım. Kabiliyeti ne, nereye gidecek? Bunu da aile, okul, öğrenci birlikte inşa edecek. İşte yapmak istediğimiz bu. Bir sınav yaparak, kaderini bir sınavın stresine öğrencileri bağlamak istemiyoruz."

"15 Temmuz yaptığı tahribat bakımından, 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcı bir olaydır. Sonuçları itibarıyla söylüyorum ve 15 aydan beri biz bunun doğurduğu hasarları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Yeni yeni hasarın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bakın müebbet hapisler ardı ardına geliyor, istediğin kadar sen rüya tabirleri gönder, umut pompala. Herkes yaptığının hesabını verecek. Türkiye hukuk devleti, hukuk devletinde olması gereken neyse o olacak."

"Bölgede yeni planların, gözümüzün önünde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor, yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor hem Irak'ta hem Suriye'de; ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bizim milli güvenlik meselemizdir. Ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız."