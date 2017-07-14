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Başbakan: 15 Temmuz afişlerinde TSK'yı hedefe koyma niyeti yok; onlar üniformalı terörist

"Alınganlık gösterecek bir şey yok"

14 Temmuz 2017 16:03

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, toplantıda önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldığı eleştirileri yapılan 15 Temmuz afişleriyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Kimsenin rahatsız olacağı durum yok. Başından beri asker kılığına girmiş teröristler dedik. Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur. İlk defa mı böyle fotoğraf görülüyor, daha vahimlerini bu halk gördü" dedi.

ABD'de afiş yasağı

ABD'nin başkenti Washington'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin verilmemesini değerlendiren Yıldırım, "ABD'nin bu tavrı kabul edilemez. Darbe kalkışmasını eleştiren afişleri engellemek samimiyetsizlik" diye konuştu.

Davetiye polemiği

Davetiye polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yürüyüşten sonra duygusallaştılar, milletin Meclis'ine davet olmaz, o gece davetle mi gittiler, çağrı herkese yapıldı, gelmemek için dolambaçlı yollara girmeye gerek yok" dedi.

Mahkemedeki "hero" gerginliği

"Cumhurbaşkanı'na suikast" davasında darbe sanığının "Hero" yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım "Bu suçun itirafıdır, milletin öfkesini kabartan tutumdur; içeri nasıl sokulduğunu Adalet Bakanlığı araştırıyor. Failleri ortaya çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye giden bir alçağın üstünde "kahraman" yazması kabul edilemez, cezaevleri gerekli tedbirleri alacaktır, bir daha böyle görüntüler olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Katar Krizi

Başbakan Yıldırım, Katar krizine ilişkin olarak "Katar'a her an ziyaretler olabilir" dedi.

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