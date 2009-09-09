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Dünya

Başbakan 14 saat kayboldu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı haberlere göre 14 saat süreyle ortadan kayboldu.

09 Eylül 2009 03:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı haberlere göre 14 saat süreyle ortadan kayboldu.

Bazı gazetelerin manşetlerinde de yer alan 'kaybolma' ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Başbakanlık, ayrıntı vermeyerek, Netanyahu'nun güvenlikle ilgili tesisleri dolaştığını açıkladı.

Spekülasyonlar, Netanyahu'nun ortalarda görünmemesi ve basının sürekli sorularına Başbakanlığın 'bir turda olduğu' cevabını vermesiyle yoğunlaştı.
Başbakanlık, soruların artması üzerine, gece geç saatlerde "Askeri danışmanının, Başbakan'ın İsrail içinde, bazı güvenlik tesislerini ziyaret ettiğini söylediğini" duyurdu.

Netanyahu'nun saatlerce ortada görünmemesi, Maariv, Haaretz ve Yisrael Hayom gibi gazetelerin birinci sayfalarında haber olarak yer aldı.

Yisrael Hayom, Başbakan'ın basın danışmanının değil de neden askeri danışmanının açıklamasının yayımlandığını sorguladı.

Haaretz gazetesi ise güvenlikle ilgili tesis ziyareti sırasında Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Başbakan'la birlikte bulunmadığını, neredeyse tüm gün bürosunda çalıştığını ifade etti.

Bazı İsrail internet siteleri ve Filistinli yerel bir gazete ise bugün, İsrail Başbakanı'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmayan bir Arap ülkesinin başkentini ziyaret ettiği spekülasyonlarını ortaya attı.

İbranice bir haber sitesi, Netanyahu'nun adını vermediği bir Arap ülkesini ziyaret edip liderleriyle ve üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü öne sürdü, başka bir ayrıntı vermedi.

Filistin'de yayımlanan gazetelerden El Manar da aynı iddiayı dile getirdi; o da haberinde bu ülkenin neresi olduğunu belirtmedi. Ancak bu haberler, yetkililerce doğrulanmadı.

Netanyahu, önümüzdeki hafta Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

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