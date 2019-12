‘Başarıyı, krize alışkın olmak ve kültürel esneklik getirdi’

T24 - PepsiCo Asya Pasifik Bölge Başkanlığı’na atanan Ümran Beba, Türk CEO’larının dünyadaki yükselişinin nedenlerini ‘krize alışık olmak’ ve ‘kültürel esneklik’ olarak açıkladı.



Türk CEO’larının dünyadaki yükselişinin son örneği Ümran Beba oldu. PepsiCo Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanı Ümran Beba, şirketin Asya Pasifik Bölge Başkanlığı’na atandı.



Yeni görevini Hong Kong’da sürdürecek olan Beba, Hindistan ve Çin dışında tüm Asya Pasifik bölgesi için strateji ve iş geliştirme sorumluluğunu üstlenecek. Ümran Beba, 18 ülke ve 6 binden fazla çalışanın olduğu bu bölgelerde birleşme ve satınalma sürecinden de sorumlu olacak.



Milliyet’in sorularını yanıtlayan Beba, Türk CEO’larının dünyadaki yükselişini şu iki nedene bağlıyor: “Bu yükselişte iki özelliğimiz ön plana çıkıyor. Birisi krizlere alışık olmamız. Yani değişik kriz senaryoları içinde çalışmamız.



İkincisi de çok fazla kıtanın ortasında yer alan bir ülkedeyiz. Bu ülkenin getirdiği bir esnekliğimiz ve farklı kültürlere yatkınlığımız var. Biz aynı zamanda hem Avrupalı, hem Ortadoğuluyuz. Kısmen de Asyalıyız. Tek etiket konulabilecek bir konumda değiliz. Bu bir avantaj. Kriz tecrübesi ve kültürel esneklik Türk CEO’larını öne çıkaran unsurlar.”



Yeni göreviyle ilgili yavaş yavaş görüşmelere başladığını belirten Beba, “Mart sonunda merkezimiz Hong Kong’a yerleşeceğim. Bölge, Asya Pasifik olduğu için Japonya’dan Avustralya’ya Pakistan’dan Tayland’a geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Bu nedenle Hong Kong’da yaşamam gerekiyor. Eşim ve ailem de okul dönemini takiben yanıma gelecekler. Çünkü ailenin de ayrı ayrı yapabileceği bir coğrafya değil” dedi.





Bu atama Ümran Beba için çok da sürpriz olmamış.



“Son beş yıldır yurtdışında görev almam gerektiği telkin ediliyordu” diyen Beba, “Çünkü bu yapılar içinde tecrübenizi ne kadar zenginleştirirseniz o kadar önemli görünüyor. Türkiye merkezli bir operasyon yürütmek tabii ki bir tecrübe zenginliği ama sonuçta kendi ülkenizdesiniz. Şimdi aynı tecrübeyi farklı bir ortamda sunmak yepyeni bir zenginlik. Bu da bana heyecan veriyor” diye konuştu.





Seda Sayanlı kampanyanın etkisi



Bir önceki görev bölgesinde ana pazarlardan birisinin Türkiye olduğunu hatırlatan Beba, şunları anlattı: “Benim için yeni değildi. İçecek tarafında tüketiciye değer sunan çok güzel kampanyamız oldu.



Seda Sayanlı kampanyaydı bu. Kriz zamanında doğru değer sunuldu. Bu kampanya hem pazar payımızı hem de satışlarımızı olumlu etkiledi. Doğru seçimi yapmak, marka ve ünlü dengesini iyi kurmak gerek.”





Araştırma uzmanlığından 18 ülkenin başkanlığına



Robert Koleji mezunu olan Beba, Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede işletme master’ı yaptı. İş hayatına 1986 yılında Barem Pazar Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde başlamış. Beba, “Master yaparken kendi paramı kazanmak istedim. Ve Barem Pazarlama’da araştırma uzmanı olarak işe başladım” dedi.



PepsiCo’ya geçmeden önce Başer-Colgate firmasında görev yapan Beba, PepsiCo’daki kariyerine 1994’te Türkiye Pazarlama Direktörü olarak başladı. Beba, kariyer sürecini şöyle anlattı: “İlk önce Frito Lay atıştırmalık ürünler bölümünde işe başladım. Pazarlama direktörü olarak şirkete katıldım. 2001’de genel müdür oldum. 2004’te Doğu Akdeniz Bölgesi Gıda ve İçecek Bölümü Başkanlığı görevine getirildim. PepsiCo’nun Suriye ve Irak pazarlarına girişinde çalıştım. Bir yıl kadar önce de Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanlığı‘na şimdi ise PepsiCo Asya Pasifik Bölge Başkanlığı’na atandım.”





Ekibini ‘dinleyerek’ motive ediyor



Ümran Beba, ekibini nasıl motive ettiğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ben dinlemeyi tercih eden bir yöneticiyim. Dinleyip karşı tarafı anlamak isterim. Bu sayede karşılıklı saygı ve güven ilişkisi oluşuyor. Bu pozisyonlarda ne kadar çok insana dokunduğunuz, ne kadar değer kattığınız ve bu insanların önlerini ne kadar açtığınız önemli.”





Dans etmeyi seviyor folklor oynuyor



Ümran Beba aynı zamanda eğlenmeyi seven bir yönetici. 12 yıl halk danslarıyla uğraşan Beba, flamenko yapmayı da seviyor. Üç ayda bir yaptıkları yönetim toplantılarında eğlenceli aktiviteler yaptıklarını söyleyen Beba, “Bu toplantılarda işin yanı sıra bir takım aktiviteler de yapıyoruz. Ben dans etmeyi seviyorum. İki üç günlük olan bu toplantılara, akşam yemeklerindeki bu tip aktivitelerle neşe katmaya çalışıyoruz” dedi.





‘CEO’muzun kadın olması benim için güzel bir örnek’



Kadının iş dünyasında yer almamasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Beba, “CEO’muzun kadın olması benim için çok güzel bir örnek” dedi.



PepsiCo’nun bünyesinde de buna bir odaklanma olduğunu anlatan Beba, “Şirette kadın yöneticilerimiz de olmalı ve eşit şans verilmesi gerektiğine dair bir inanç var. Kim iyiyse işi alır. PepsiCo CEO’su Indra Nooyi’nin de bugün bu noktaya gelişinde bu anlayış var. Birşeyleri çok iyi yaptığı için bu göreve geldi. Ona da işe girerken fırsat eşitliği sunulmuştu” dedi. Nooyi’nin Türkiye ziyareti sırasında, ‘Ümran Beba bir gün PepsiCo’nun CEO’su olabilir’ sözünü hatırlattığımız Beba, şunları söyledi:



“Aldığım her pozisyonu alnımın akıyla yaparsam gidilecek yol odur. Bunu zaman gösterir. Neticede atılan her adım gelinen her pozisyon hak edilerek gidilirse zaten kişi için büyük bir tatmin.



Sadece bir pozisyona gelmek için çalışmıyorsunuz. Çalıştığınız sürece o işten keyif almak çok önemli. Eğlenmeden olmuyor bu işler. Ben yaptığım bütün işlerden zevk aldım. İnşallah Asya Pasifik’te de böyle olur.”