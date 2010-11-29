-BAŞARISIZ OLMANIN DERİN SORUMLULUĞUNU HİSSEDİYORUM SEUL (A.A) - 29.11.2010 - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, halkını geçen haftaki Kuzey Kore saldırısından korumada başarısız olduğu için ''derin sorumluluk'' duyduğunu söyledi. Lee, saldırıdan sonra yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında, ''halkımın canını ve malını korumada başarısız olmanın derin sorumluluğunu hissediyorum'' dedi ve ''masum insanların ölmesinden duyduğu üzüntüyü'' dile getirdi. Lee Myung-bak, sivillere karşı askeri saldırının savaş zamanında bile yasaklanmış insanlık dışı bir suç olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin ileride yapacağı saldırganlıkların sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunan Lee,ancak bunların neler olacağı konusunda ayrıntı vermedi. Yeanpyeong adasına yapılan topçu saldırısında ikisi sivil 4 kişi ölmüş, bölgede gerilim tırmanmıştı.