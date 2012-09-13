'Başarısız' öğrencilere gazlı müdahale!

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde sistem değişikliği nedeniyle başarısız olduklarını iddia eden öğrenciler, rektörlük binasına girmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Eylemci öğrenciler biber gazı ve tazyikli su ile dağıtıldı.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi (AÜ) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim gören ve sistem değişikliği dolayısıyla sınavlarında başarısız olduklarını öne sürerek rektörlük binasına girmeye çalışan öğrencilere, polis müdahale etti.

Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ne geldi.

Üniversite içinde zaman zaman özel güvenlik görevlileriyle tartışan grup, Rektörlük binasına girip yetkililerle görüşmek istedi.

Burada, grup üyeleri ile binanın giriş merdivenleri üzerinde barikat oluşturan özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Barikatı geçen grup, daha sonra rektörlüğe girmek için kapıya yüklenince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri üniversiteye geldi.

Polisin ''dağılın'' ihtarına karşı oturma eylemi yapan öğrenciler, emniyet güçlerinin biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA)araçlarıyla müdahale etmesi üzerine yerleşke dışına çıkarıldı.

Yerleşke dışına çıkan ve Üniversite Caddesi'nde polise taş atan grup, TOMA araçlarının tekrar müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı.