Başarının sırrı sevgi



Sezon başında yaşadığı sıkıntılı dönemi atlatmayı başaran Teknik Direktör Michael Skibbe yönetimindeki Galatasaray, ligin ilk yarısının ardından üç hedefe birden emin adımlarla yürümenin mutluluğunu yaşıyor.



Ligde zirveyi paylaşan Sivasspor ve Trabzonspor'un bir puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, UEFA Kupası'nda ikinci tura yükselirken, Fortis Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde S.Bükreş'e elenmenin ardından istifası istenen genç teknik adam, Sarı-Kırmızılı oyuncularla kurduğu iyi ilişkilerin karşılığını sahada oynanan güzel futbol ve başarılı sonuçlarla aldı.





Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve ligdeki Bursaspor yenilgisinin ardından Skibbe'nin yardımcıları Ümit Davala ve Boekamp görevlerinden alınarak bir anlamda Alman hocaya 'istifa et' mesajı verilmişti. Yardımcılarının görevden alınmasına rağmen yeni yardımcıları Cevat Güler ve Burak Dilmen'le iyi bir uyum yakalayan Skibbe, Karl Heinz Feldkamp'ın da teknik danışmanlığa getirilmesini sorun yapmadı. Özellikle UEFA Kupası grubundaki rakipleri yakından izleyen Feldkamp'ın analizlerini iyi değerlendiren Skibbe, kazanılan Olimpiakos, Benfica ve H.Berlin galibiyetleriyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadı.



Teknik Direktör Skibbe, medya ve yönetim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığı dönemlerde Sarı-Kırmızılı oyuncularla kurduğu güven ilişkisi sayesinde ayakta kalmayı başardı. Antrenman ve maçlarda oyuncularına saygı gösteren genç teknik adam, onların özel hayatlarına da karışmadı. Sezon başında özellikle Servet Çetin ve Mehmet Topal'la yaşanan sorunları diyalogla çözen Skibbe, yerli ve yabancı oyuncuların isteklerine olumlu yaklaştı. Benfica maçından sonra Meira, Lincoln ve Baros'a izin verirken, bir dönem futbolculardan gelen kamp yapmama isteğine bile olumlu yaklaştı. Geçen yıl kötü performans sergileyen Lincoln'ü yeniden eski günlerine döndüren Skibbe, 6 hafta üst üste gol atamayan Baros'a da destek vererek kendine gelmesini sağladı. Kewell ile Arda Turan arasında yaşanan sol kanat sıkıntısını sorun yapmayarak, maç içinde iki futbolcuyu değişmeli oynatarak küstürmedi. Sakatlıktan çıkan Mehmet Topal ve Barış'ı sisteme çok iyi monte ederek, Sarı-Kırmızılı takımın son haftalarda kazandığı başarılarda büyük rol oynadı.



G.Saray'da işlerin kötü gittiği dönemde, Sarı-Kırmızılı oyuncular her platformda genç teknik adama övgü dolu sözler sarf etti. Milli takım kamp ortamında Alman hocayı öven Sarı-Kırmızılı oyuncular, "Çok genç ve çalışkan bir hoca. Bize karşı inanılmaz iyi davranıyor. Kendimizi geliştirmemiz için çok çalışıyor. Antrenman ve taktik bilgisi son derece iyi. Oyuncular olarak biz hocamızdan memnunuz." diyerek yönetime adeta mesaj gönderdi. Beşiktaş maçından sonra da Arda, "Hocamız genç ve gelecek vaat eden bir teknik adam. Başarılı olması için de çok çalışıyoruz." sözleriyle Skibbe'yi destekledi.