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Spor

Başarılı voleybolcunun heykeli yapılıyor

FIVB, smaçlarıyla rakiplere korku salan sayı kraliçemiz Neslihan Darnel’i ölümsüzleştirecek.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - FIVB, smaçlarıyla rakiplere korku salan sayı kraliçemiz Neslihan Darnel’i ölümsüzleştirecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Dünya Voleybol Federasyonu, en iyiler arasından seçtiği sporcuları birer elçi olarak Olimpiyat, Dünya, Avrupa kıta şampiyonaları ile Dünya Kupası ve Grand Prix müsabakalarında görevlendirecek.

Filenin Sultanları önce İtalya’yı terletti, bileğinin hakkıyla yarı finale adını yazdırdı. Şimdi sırada Sırbistan bölümü var. Hedef final, hatta şampiyonluk...

Millilerimiz tarih yazmaya devam  ederken ay yıldızlılarımızın en önemli silahı Neslihan Darnel de adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor.

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB), voleybol starı seçtiği Dünya Sayı Kraliçemiz Neslihan’ın heykelini yapıyor. Dünyanın en iyi voleybolcuları arasında bir seçme yapan FIVB,  Neslihan Darnel’le birlikte Fenerbahçe Acıbadem’in eski oyuncusu Rus Ekaterina Gamova, Çinli Xi Zhang, Yimei Wang ve Almanya’dan Sara Goller gibi yıldızların heykellerini yapacak. Bu starlar dünya voleybolunun birer elçileri olarak Olimpiyat, Dünya, Avrupa kıta şampiyonaları ile Dünya Kupası ve Grand Prix müsabakalarında görev yapacaklar.

Bu voleybolcunun heykelleri ve fotoğrafları önemli organizasyonların yapıldığı ülkelerde sergilenecek. Şampiyonaların düzenlendiği salonların girişlerine konulacak heykellerin yanlarına o sporcuların kariyerleri yazılacak. Adını tarihe yazdıracak olan voleybolcular zaman zaman bu şampiyonalara takımları katılmasa da kendileri o ülkelere gidip, dünya voleybolunun gelişimi konusunda çalışmalarda bulunacaklar.




Hangi kriterlere göre seçildiler?


Dünya Voleybol Federasyonu bu dünya starlarını seçerken, sportif kariyerlerinin yanı sıra, etik değerlerini, davranışlarını da değerlendirdi. Her bir yıldız, gittikleri ülkelerde bilhassa alt yapılarda çalışmalar yaparak, genç voleybolculara teknik özelliklerini gösterecekler.




Ülkem adına gurur duyuyorum


Neslihan Darnel  FIVB’nin bu büyük organizasyonuna seçilmesi üzerine, “Hem kendim, hem de ülkem adına çok gurur verici bir olay. Bu haberi Rusya maçından önce duyunca motivasyonum daha da arttı. Bu gurur verici organizasyonda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hem Türk sporcusunu, hem de Türk kadınını gideceğim ülkelerde en iyi şekilde tanıtma şansını bulacağım için bir başka mutluyum. Sırbistan’da da başarılı olup şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Heykeli dikilecek voleybolcular arasına adını yazdıran Neslihan Darnel, duygularını şu sözlerle dile getirdi.



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