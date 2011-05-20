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Dünya

Başarılı sigortacılara 'grup seks ödülü'

Alman reasürans şirketi Münich Re'nin geçmişte başarılı satış elamanlarını grup seksle "ödüllendirdiği" ortaya çıktı

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Alman reasürans şirketi Münich Re'nin geçmişte başarılı satış elamanlarını grup seksle "ödüllendirdiği" ortaya çıktı

Münich Re dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri. Münich Re'ye bağlı Ergo şirketi, BBC'ye seks partisinin 2007'de yapıldığını açıkladı. 

Şirket sözcüsü, partiyi düzenleyen kişilerin Ergo'dan ayrıldığını söyledi. 


100 personel katıldı 

Seks partisi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki bir termal otelde yapıldı. Partiye 100 personel ve 20 fahişenin katıldığı belirtiliyor.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, fahişeler sigoratacılarla kollarına taktıkları farklı renklerdeki bantlarla iletişim kurdu. Cinsel ilişkiden sonra fahişelerin kollarına damga vuruldu.


Yönetim kurulu üyelerine ayrıcalık

Partiye katılan sigortacılardan biri konukların spa'da fahişelerle istedikleri her şeyi yapabildiklerini söyledi.

Bu sigortacı, "Her ilişkiden sonra, kaç kez yattıklarını görmek için fahişelerin kollarına damga vuruluyordu. Fahişlerin sarı ve kırmızı bantları vardı. Bir grup partiyi idare ediyordu. Diğer grup ise tüm arzularınızı yerine getiriyordu. Bayaz bantlılar ise yönetim kurulu üyeleri ve en iyi satış elemanları için ayrılmıştı." dedi.
Ergo Sözcüsü, partiyi doğruladı ancak bunun personeli ödüllendirmek için her zaman başvurulan bir yöntem olmadığını söyledi.

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