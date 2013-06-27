Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş, bir süredir transfer etmeye çalıştığı Ömer Şişmanoğlu’nun transferini bitirdi. NTV Spor’un haberine göre Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor'un başarılı hücum oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Bu transfer için 1 milyon 600 euro bonservis bedeli ödeyen Beşiktaş, bu ücretin 500 bin euro'su Şişmanoğlu'nun eski takımı Kayserispor'a verilecek. Antalyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun sonraki satışından da yüzde 10'luk bir pay alacak.

Beşiktaş, Ömer için ödediği bonservis bedelinin yanında, iki kulübün ortak belirleyeceği 2 genç oyuncusunu da Antalya'ya kiralık olarak yollayacak.