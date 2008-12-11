'Başarılı olmamız zordu'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Dinamo Kiev yenilgisinin ardından, mevcut koşullar göz önüne alındığında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalarının zaten zor olduğunu belirtti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dinamo Kiev'e 1-0 yenildikleri maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.



İspanyol teknik adam, bir soruya verdiği yanıtta, ''Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız zaten zordu'' dedi.



Fenerbahçe'nin başarısı için elinden geleni yaptığını kaydeden Aragones, ''Mücadele edeceğimiz diğer kulvarlarda elimizden geleni yapacağız. Mevcut koşullar göz önüne alındığında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız zaten biraz zordu. Önümüzdeki kulvarlarda elimizden gelen maksimum performansı göstereceğiz'' diye konuştu.



Mevcut koşulların nedeninin, transferdeki yetersizlik olup olamayacağı sorusu üzerine Aragones, ''5-6 aydır takımın başındayım. En güçlü takımlarla mücadele edebilmek için bir iki senelik bir süreç geçmesi lazım. Bu da kolay olmayacaktır, yavaş yavaş gelişir. Benim bile bu süreye ihtiyacım var. Bu zaman alan bir süreç'' dedi.



Tecrübeli isim maç için ise, ''Dengeli bir maç oldu. Fenerbahçe bugün topla çok fazla oynarken hareketleri yapamadı ve gereken pozisyonlara girip golü bulamadı. Dinamo Kiev bizden iyiydi diyemeyiz. Rakip kaleye gitmemiz için topsuz alanda daha fazla hareketli olmamız lazım'' şeklinde konuştu.



''ELENDİK AMA ÖNÜMÜZDE HALA İKİ KUPA VAR''

Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yükselen çıtanın ardından bu yıl galibiyet bile alınamamış olmasında hatanın nerede olduğu sorusuna verdiği yanıtta, ''Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama önümüzde hala iki kupa var'' dedi.



Hedeflerinin artık Fortis Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak olduğunu kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones, ''Belki geçen yıl baktığımızda daha üstte olmuştuk ama farklı antrenör ve takım vardı. Gereken hareketli oyunu gösteremedik. Maç hakkında yapacağımız yorum budur. İki sezon arasında fazla karşılaştırma yapmaya gerek yok. Farklı ortamlar ve takımlardı. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama önümüzde hala alacağımız iki tane kupa var. Onlara yoğunlaşacağız. Geçen yıla baktığımızda çok iyi oldu ama kupa kazanılmadı Şampiyonlar Ligi'nde. Oynanan bir çeyrek final var'' diye konuştu.



''EN FAZLA HATA YAPAN KİŞİ TABİKİ DE BENİMDİR''

İspanyol çalıştırıcı kendisinde bir hata görüp görmediği sorusunu ise, ''Takımı yöneten kişi tabiki de en hatalı kişidir, bu şüphe götürmez gerçektir. Her zaman kağıt üzerinde iyi olan takım dahil sahada iyi sonucu alan takım kazanıyor. En fazla hata yapan kişi tabiki de benimdir'' şeklinde yanıtladı.



Bu arada Ukraynalı gazeteciler toplantı sonunda Aragones'i alkışladı.



YURİ SEMİN'İN DEĞERLENDİRMESİ

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Yuri Semin ise maçla ilgili, ''Oyun çok zordu, Çünkü UEFA Kupası'na çıkmamız bunun sonucuna bağlıydı. Maçı sonuca gidebilmek için oynadık. Bu nedenle karşılaşmada daha çok defansa önem verdik. Kadro problemimiz çıktı. Fakat iyi oynadık. İstediğimiz sonucu alabildik. Yeni yıla bu galibiyetle gireceğiz. 3 Ukrayna takımı da Avrupa kupalarında bahar safhasına geçti. Bu vesile ile Metalist ve Shaktar'ı tebrik ediyorum. Bu Ukrayna'nın şampiyonalardaki gücünün göstergesidir'' dedi.

