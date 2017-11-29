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Spor

Başantrenör Nenad Markovic, Gaziantep Basketbol'da

GAZİANTEP, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Sırbistan uyruklu başantrenör 49 yaşındaki Nenad Markovic ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı

29 Kasım 2017 01:31

GAZİANTEP, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Sırbistan uyruklu başantrenör 49 yaşındaki Nenad Markovic ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Gaziantep Basketbol, kulüpte son iki yılı başantrenör olmak üzere 5 yıl görev yaptıktan sonra yolları ayrılan Stefanos Dedas\'ın ardından Nenad Markovic ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kente gelip kulüp yönetimiyle sözleşme imzalayan Markovic, Şahinbey Spor Salonu\'nda takımın başında ilk antrenmana çıktı. Markovic, ligin 8\'nci haftasında yarın TOFAŞ ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol\'un başında ilk maçına çıkacak.

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