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Spor

Başakşehirli oyunculardan galibiyet pozu

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de futbolcular karşılaşmanın ardından sahada galibiyet pozu verdiler

19 Kasım 2017 00:53

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında lider Galatasaray\'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Medipol Başakşehir\'de futbolcular karşılaşmanın ardından sahada galibiyet pozu verdiler. 

(FOTOĞRAFLI)

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