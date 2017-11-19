Başakşehirli oyunculardan galibiyet pozu

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de futbolcular karşılaşmanın ardından sahada galibiyet pozu verdiler
19 Kasım 2017 00:53
İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında lider Galatasaray\'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Medipol Başakşehir\'de futbolcular karşılaşmanın ardından sahada galibiyet pozu verdiler.
(FOTOĞRAFLI)
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