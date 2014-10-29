Başakşehirli Madureira'dan Melo açıklaması

İstanbul Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının yıldızlarından Doka Madureira, maç öncesi Felipe Melo ile aralarında geçen ilginç bir diyaloğu Brezilya basını ile paylaştı.

Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan Doka; "Futbol hayatımın en önemli gollerinden bir tanesini attım. Harika bir histi. Maçtan önce Claudio Taffarel ve Melo ile sohbet ettik. Maçta başlarını ağrıtmamam gerektiğini söylediler. Büyük bir takıma karşı önemli bir maç oynayacaktık. Ve takımıma yardımcı olmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



Brezilya asıllı Bulgar futbolcu, 76. dakikada Marcio Mossoro'nun pasıyla Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yı avlayarak skoru 4-0'a getiren golü kaydetmişti.