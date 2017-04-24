Başakşehirli futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Medipol Başakşehir Kulübü, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübün ceza vermediği Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi.

TFF kararını çarşamba gününe kadar vermezse, bu 4 oyuncu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Alınan karar şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

