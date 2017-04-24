T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehirli futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Çaykur Rizespor maçından sonra çıkan kavga ve yaşanan olayların ardından kulüpten karar...

24 Nisan 2017 21:23

Medipol Başakşehir Kulübü, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübün ceza vermediği Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi. 

TFF kararını çarşamba gününe kadar vermezse, bu 4 oyuncu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Alınan karar şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 

ETİKETLER

başakşehirkavgapfdktfffenerbahçemaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24