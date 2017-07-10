Başakşehir'in yeni transferi 3 ay sahalardan uzak

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in, Galatasaray'dan bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Dün akşam yapılan antrenman sırasında acı içerisinde yerde kalan futbolcunun ayağında kırık olduğu tespit edildiği ve 3 ay sahalardan uzak kalabileceği aktarıldı.

Turuncu-lacivertlilerin Slovenya'daki kampında bulunan Kamerunlu savunmacıya antrenman sonrası yapılan testlerde sol ayağında kırık olduğu tespit edildi. İstanbul ekibinin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız ismin yaklaşık olarak 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

32 yaşındaki Kamerunlu stoper, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı 119 maçta 12 gol ve 6 asistle 18 gole direkt katkı sağlamıştı.