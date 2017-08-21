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Spor

Başakşehir'in Sevilla yolculuğu başladı

Şampiyonlar Ligi Play off turu 2'nci karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İspanya'ya gitti

21 Ağustos 2017 13:25

Şampiyonlar Ligi Play off turu 2\'nci karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İspanya\'ya gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla
mücadelenin oynanacağı Sevilla kentine hareket etti. Medipol Başakşehir, Sevilla maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idman ile tamamlayacak. Yapılacak antrenmandan önce ise teknik direktör Abdullah Avcı basın
toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Öte yandanMedipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Acun Ilıcalı, havalanında karşılaşınca bir süre sohbet ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takımın gidişinden görüntüler
-Futbolcuların, vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Göksel Gümüşdağ ve Acun Ilıcalı\'nın sohbeti
-Detaylar

Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE- İSTANBUL,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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