Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne vedası, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yayın havuzu parasını tek başına almaya hak kazanarak, yaklaşık 13 milyon Euro kazandı.

Böylece siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği toplam gelir yaklaşık olarak 35 milyon Euro'yu (143.7 milyon TL) buldu.

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakiplerini belirleyecek olan kura çekimi 24 Ağustos Perşembe günü (yarın) TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan girecek.