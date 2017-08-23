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Spor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne vedası, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu

Siyah-beyazlı ekip Başakşehir'in elenmesiyle, yayın hakları havuzundaki tüm parayı tek başına aldı

23 Ağustos 2017 16:33

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yayın havuzu parasını tek başına almaya hak kazanarak, yaklaşık 13 milyon Euro kazandı.  

Böylece siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği toplam gelir yaklaşık olarak 35 milyon Euro'yu (143.7 milyon TL) buldu.

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakiplerini belirleyecek olan kura çekimi 24 Ağustos Perşembe günü (yarın) TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan girecek.

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