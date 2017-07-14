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Spor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir'in rakibi, 3 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı elemişti

14 Temmuz 2017 16:06

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynacağı rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Transfer dönemindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Başakşehir'in, 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belçika temsilcisi Club Brugge oldu.

Başakşehir, Mevlüt Erdinç
transferini böyle duyurdu

 

Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge, Türkiyeli sporseverlerin de 3 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı elemesiyle hatırlayacağı bir kulüp olarak dikkati çekiyor. Belçika temsilcisi, geçen sezon Belçika 1. Ligi'ni 2'nci sırada bitirdi.

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