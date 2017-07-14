Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynacağı rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Transfer dönemindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Başakşehir'in, 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belçika temsilcisi Club Brugge oldu.

Başakşehir, Mevlüt Erdinç

transferini böyle duyurdu

Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge, Türkiyeli sporseverlerin de 3 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı elemesiyle hatırlayacağı bir kulüp olarak dikkati çekiyor. Belçika temsilcisi, geçen sezon Belçika 1. Ligi'ni 2'nci sırada bitirdi.