Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'de oyuncu kadrosu belli oldu. Club Brugge ile iki ayaklı eleme maçları oynayacak turuncu-lacivertliler, 25 kişilik kadro listesini UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Teknik Direktör Abdullah Avcı, listeye takımla çalışmalara yeni başlayan Egemen Korkmaz ve Hakan Özmert ile sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal ve Aurelien Chedjou'yu dahil etmedi.

Sakatlığı bulunan Chedjou'nun dışındaki yeni transferler Kerim Frei, Manuel da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Gael Clichy, Tunay Torun ve Eljero Elia 25 kişilik listeye yazıldı.

Başakşehir'in Club Brugge maçları için UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Ufuk Ceylan

Defans: Clichy, Alexandru Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Junior Caiçara

Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Kerim Frei, Okan Saraçoğlu, Oktay Bala, Gökhan İnler

Forvet: Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Sokol Cikalleshi