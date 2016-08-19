Başakşehir'in gücü Shakhtar'a yetmedi: 1-2

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Shakhtar Donetsk maçında konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Cenk Ahmet (k.k.) ve 41. dakikada Kovalenko'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 56. dakikada Emre Belözoğlu penaltıdan kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İki ekip arasındaki rövanş maçı 25 Ağustos'ta Ukrayna'da oynanacak.

Başakşehirspor, maçı öncesi UEFA’dan alınan özel izin ile Van-Diyarbakır ve Elazığ’da yapılan bombalı saldırıda şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Ya Allah bismillah Allahu ekber" sesleri ile tezahürat yaptılar.

Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ karşılaşma öncesi yönetim kurulu ile birlikte Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk yönetim kuruluna dostluk yemeği verdi. Her iki takımın başkanları birbirlerine plaket ve arma vererek başarı diledi. Ukrayna takımı yöneticileri Türkiye’nin son dönemde yaşadığı olaylardan dolayı üzüntülerini belirtirken şehit olanlara başsağlığı dilediler.