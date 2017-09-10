Başakşehir'in galibiyet golünü atan Kerim Frei: İdmanlarda çok çalışıyorum

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe karşısında Başakşehir adına 90+3'te galibiyeti getiren golü atan Kerim Frei, "İdmanlarda bu tarz pozisyonlara ve şutlara çok çalışıyordum. İstediğim vuruşu yaptım ve gol oldu" diye konuştu.

Kerim Frei, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Maçta çok geçişler oluyordu. Bu tarz boşlukların doğacağını biliyordum. İdmanlarda da bu tarz pozisyonlara ve şutlara çok çalışıyordum. İstediğim vuruşu yaptım ve gol oldu.

Hocaların o an tam ne düşündüğünü bilmiyorum. Taze ayaklara, taze bir kana ihtiyacı vardı. Beni oyuna sürdüler, ben de elimden geleni yaptım."