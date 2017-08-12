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Spor

Başakşehir'in galibiyet golünü atan Elia: Bu tarz maçları kötü oynayıp kazanmak önemlidir

"Bir tane pozisyon bulduk ve golü attık"

12 Ağustos 2017 02:50

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk karşılaşmasında Başakşehir'e Bursaspor karşısında galibiyet golünü getiren Elia, kötü oynadıkları maçta kazanmalarının önemine vurgu yaptı.

Süper Lig'in yeni sezonununda ilk golü atmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Hollandalı hücumcu, bu maçı arkalarında bırakıp Sevilla maçına odaklanacaklarını söyledi.

Başakşehir'deki 3. resmi maçında ilk golünü kaydeden Elia, maç sonu şöyle konuştu:

"Kendim ve takımım adına çok mutluyum. Öyle ya da böyle bu galibiyet güzeldi. Galibiyetle başlamak önemliydi. Artık Sevilla maçına odaklanacağız. 

"Bir tane pozisyon bulduk ve golü attık"

Zor bir maçtı ve kazanmasını bilmek önemliydi. Çok fazla pozisyon üretemedik. Bir tane pozisyon bulduk ve golle kapattık. Bu tarz maçları kötü oynayıp kazanmak önemlidir. Çok iyi oynamadan kazanmak bizim için önemliydi.

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